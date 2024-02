Il regista di Godzilla Minus One è ossessionato da Godzilla x Kong

Godzilla sta vivendo un momento d’oro. Se non lo avete ancora capito, il mostro ha due film che dominano le prime pagine. “Godzilla Minus One” continua a far rimanere il pubblico senza fiato con la sua splendida storia, e presto il MonsterVerse porterà “Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero” sul grande schermo. Come potete immaginare, i fan dei kaiju sono desiderosi di confrontare i film il prima possibile, e ora il regista di “Godzilla Minus One” li ha resi ancora più entusiasti per il ritorno di Kong.

Dopo tutto, Takashi Yamazaki è riuscito ad avere un’anteprima di “Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero”. Il regista, che ha dato vita a “Godzilla Minus One”, ha pubblicato un messaggio sui social dopo aver visto il film di Adam Wingard. Indovinate? Gli è piaciuto molto.

“Sono riuscito a vedere in anteprima un grande film! È divertentissimo e splendido. Assicuratevi di vederlo sul grande schermo”, ha condiviso Yamazaki. Quindi, se volete immergervi nel caos del MonsterVerse, Warner Bros. Pictures pubblicherà il film anche in Italia nei prossimi mesi.

Non è la prima volta che Yamazaki dimostra amore per l’interpretazione attuale di Hollywood di Godzilla. Parlando con Empire Magazine questo mese, al regista è stato chiesto di valutare come il MonsterVerse utilizzi il mostro, e Yamazaki ha detto che la saga statunitense rende il titano divertente.

“L’interpretazione di Hollywood di Godzilla è un utilizzo molto interessante della proprietà intellettuale. [Il mostro] può resistere e sopravvivere a molteplici interpretazioni diverse”, ha condiviso. “Per me, è una versione più divertente di ciò che Godzilla può essere – la classica versione Toho ha esplorato qualcosa di simile a un certo punto della sua storia. All’interno di quel genere, penso che facciano un buon lavoro nel bilanciare ciò che fanno gli umani con ciò che fanno i kaiju.”

È vero che il MonsterVerse ha una sua visione di Godzilla, e lo stesso può essere detto per Yamazaki. Lo scrittore-regista è stato accreditato pesantemente per il successo di “Godzilla Minus One”. Il dramma mozzafiato e la gravità visiva del film lo hanno reso uno dei migliori del 2023. Gli Oscar hanno persino regalato a “Godzilla Minus One” una storica nomination per i suoi sforzi. Quindi sì, è impossibile non notare quanto bene stia facendo Godzilla in questi giorni.

