Tra le uscite Planet Manga del 12 dicembre 2024 troviamo il secondo volume di Boruto – Two Blue Vortex e gli Omnibus dell'adattamento manga della prima stagione di Star Wars: Rebels e del romanzo Star Wars: Lost Stars.

Inoltre i nuovi volumi di grandi successi come Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight, The Elusive Samurai e tanti altri

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 12 dicembre 2024.

Le uscite Planet Manga del 12 dicembre 2024

Yawara! 14

15,00 €

NEL JUDO UNA SOLA MOSSA PUÒ CAMBIARE OGNI COSA

Chi affronterà Yawara nella finale dell’All Japan Judo Championship, la possente Yuki Todo o la tenace Fujiko Ito? E chi si aggiudicherà la vittoria finale? Il piano di Jigoro per allontanare la nipote dalle distrazioni della vita sta per compiersi…

Seraph of the End 32

5,20 €

PRONTI A RICOMPATTARSI E A TORNARE IN AZIONE

Grazie a ciò che hanno scoperto sbirciando nel passato, Yu e Mika elaborano una strategia che non implichi il sacrificio di qualcuno. Il primo passo è mettersi in contatto con i vampiri di Saito. Intanto anche la squadra di Shinoa si organizza…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

The Elusive Samurai 11

5,90 €

È IN CORSO LA GARA DI VELOCITÀ PIÙ PAZZA DEL MONDO

L’avversario di Tokiyuki è Imagawa, la cui ossessione per i cavalli lo ha portato a sviluppare un’arma segreta che fa raggelare il sangue. E indovinate chi ha deciso di scendere in persona sul campo di battaglia? Il geniale politico e stratega Ashikaga Tadayoshi!

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 21

Il Mito di Hades

5,20 €

AL CULMINE DELLA BATTAGLIA FRA KAGAHO DI BENNU E DOHKO DI LIBRA

Il Gold Saint è pronto a tutto pur di impedire che lo Specter abbandoni la sua umanità. Nel frattempo, Sasha e Tenma si trovano faccia a faccia con Pandora e il loro passato, attraversato da inganni e ferite mai sanate, torna a galla…

Yomi No Tsugai 7

5,20 €

UN NUMERO TUTTO AZIONE PER IL NUOVO MANGA DELL’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST

Mentre Yuru cerca di trovare un modo per risolvere la situazione in cui è finito, i suoi due tsugai sono impegnati in un combattimento senza esclusione di colpi contro un avversario davvero formidabile.

Heart Gear 6

5,20 €

LA META È VICINA

A Heaven Land Roue potrà far riparare Zett, ma lei, Chrome e Rock sono inseguiti da una squadra di Gear assassini incaricati di eliminarli e questo complica le cose. Ci attende un’escalation di combattimenti sempre più folli.

Chainsaw Man 18

5,50 €

UNA FOLLA INFEROCITA

Nayuta decide di affrontare da sola la furia della gente per difendere dal linciaggio Denji, ridotto in fin di vita. Davanti al macabro piano della Pubblica Sicurezza, Asa e Fame si preparano a intervenire per salvare Chainsaw Man.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 26

5,20 €

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 26

Variant

7,00 €

LO STREGONE PIÙ FORTE DEL MONDO CONTRO LO STREGONE PIÙ FORTE DELLA STORIA

Chi vincerà tra Gojo e Sukuna? Il livello dello scontro è talmente fuori scala che Itadori e gli altri faticano perfino a comprendere cosa sta succedendo. E perché Gojo ha creato una barriera più piccola di una palla da basket?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Moriarty The Patriot: The Remains 2

Manga Storie Nuova Serie 95

5,20 €

UNA RAGAZZINA CON UN’ABILITÀ DAVVERO SPECIALE

In un grande magazzino, William conosce la piccola Helena. All’improvviso, un gruppo di rapinatori irrompe nel negozio e sequestra i clienti. Intuito il vero scopo dei banditi, Moriarty entra in azione per sventare il piano criminale.

Star Wars: Rebels

Star Wars Manga

14,90 €

L’ADATTAMENTO MANGA DELLA PRIMA STAGIONE DELLA SERIE ANIMATA STAR WARS: REBELS IN UN OMNIBUS AUTOCONCLUSIVO

La galassia, pacificata, è sotto il dominio dell’Impero. Sul pianeta Lothal un ragazzo di strada, Ezra, incontra cinque ribelli e si ritroverà a viaggiare con loro sulla nave spaziale Spettro vivendo ogni genere di avventure.

IL MANGA TRATTO DALLA SERIE TV ANIMATA SU DISNEY+

Star Wars: Lost Stars

Star Wars Manga

14,90 €

IN UN VOLUME UNICO, L’ADATTAMENTO MANGA DEL ROMANZO CHE ESPLORA IL PERIODO CHE VA DAL RITORNO DELLO JEDI AL RISVEGLIO DELLA FORZA

Thane e Ciena si incontrano per la prima volta il giorno in cui il pianeta Jelucan entra a far parte dell’Impero. Crescendo, sognano di entrare nell’Esercito Imperiale, ma la vita li porterà ai lati opposti della barricata: lui nell’Allenza Ribelle; lei agli ordini di Darth Vader.

Kindergarten Wars 2

5,20 €

ATTACCO A TRADIMENTO

Rita e Doug hanno accettato di aiutare Hana, determinata a salvare il fratello. Quando sembra che la leggendaria sicaria e il brillante truffatore abbiano sbaragliato tutti gli avversari, un evento inatteso cambia lo scenario… Consigliato ai lettori di Sakamoto Days!

Boruto – Two Blue Vortex 2

5,20 €

SALVARE IL PIANETA È SEMPRE PIÙ DIFFICILE

Boruto compare improvvisamente nel Villaggio della Foglia per fermare Code, che ha sferrato un attacco per attirarlo. L’intervento è però tardivo: le lordure prendono coscienza ed evolvono in mostri imbattibili…

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated 4

7,90 €

LO SHONEN MANGA DI MAGIC THE GATHERING!

Una serie conclusa in 12 volumi, ognuno dei quali, solo per la prima tiratura, conterrà una carta foil promo in lingua inglese esclusiva per Panini.

Luglio 1999: secondo Nostradamus la fine del mondo è ormai prossima. Hajime Kano sfrutta ogni momento libero per giocare a Magic The Gathering.

Questo, immancabilmente, scatena i rimproveri di Emi Sawatari, l’unica studentessa della scuola con un rendimento migliore del suo.

Un giorno, però, cambiando negozio specializzato il ragazzo incontra proprio la sua storica rivale.

Che anche lei sia un’amante dei GCC?