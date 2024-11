Jujutsu Kaisen: svelate le cover 29 e 30 del manga

Jujutsu Kaisen si è ufficialmente concluso all’inizio di questo autunno e le cover degli ultimi due volumi della serie mettono Yuji e Sukuna al centro dell’attenzione per l’ultima volta. Il manga disegnato e scritto da Gege Akutami si è concluso in modo sorprendente con la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha all’inizio di questo autunno e i fan sono ancora sotto shock per tutto ciò che è successo nella battaglia finale contro Sukuna. Yuji è riuscito a porre fine alla lunga lotta contro Sukuna dopo molte perdite significative nel corso dell’arco narrativo del Shinjuku Showdown.

Ora che Jujutsu Kaisen è concluso, gli ultimi due volumi della serie arriveranno in Giappone a partire dal 25 dicembre di quest’anno. I volumi 29 e 30 raccolgono gli ultimi capitoli della serie e mettono in risalto il duo principale al centro di tutto. Il volume 29 mette in risalto Sukuna, fulcro principale di tutto ciò che è accaduto verso la fine del Shinjuku Showdown, e il volume 30 riporta l’attenzione su Yuji per chiudere il cerchio della serie dopo tutti questi anni. Di seguito è possibile vedere le cover dei volumi 29 e 30 di Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen, dopo la sua conclusione, ha lasciato i fan con una sensazione di vuoto, intesa come se ci fosse qualcosa che mancasse. L’ultimo arco è stato lungo ma i fan hanno percepito che c’era ancora molta storia e personaggi da esplorare prima della fine del manga.

Ciò significa che quando la serie è giunta al termine, sembrava che ci fossero dei dettagli o questioni che Gege Akutami non sembrava voler approfondire. C’era un’anticipazione di qualcosa di potenzialmente più grande all’orizzonte, ma è stato presto incorporato nella minaccia di Sukuna.

Il manga di Jujutsu Kaisen potrebbe essere giunto al termine, ma l’anime è ancora in corso e infatti è già confermato il suo ritorno sul piccolo schermo con una nuova stagione. L’anime è ora in lavorazione per un ritorno con l’attesissima terza stagione, ma deve ancora essere annunciato quando questi nuovi episodi arriveranno. Ciò che è stato confermato per la terza stagione, è che adatterà l’arco del Culling Game dal manga. Questo dà il via a un’altra serie di combattimenti con tutti i tipi di volti nuovi.

Fonte – Comicbook