Jujutsu Kaisen e My Hero Academia sono due dei manga più amati degli ultimi anni, entrambi capaci di conquistare il cuore dei fan e dominare le pagine di Shonen Jump. Mentre entrambi i manga hanno recentemente concluso le loro storie, Gege Akutami, il creatore di Jujutsu Kaisen, ha voluto rendere omaggio al manga di Kohei Horikoshi rivelando qual è stata la scena che lo ha maggiormente colpito di My Hero Academia.

In una recente intervista pubblicata nell’ultima edizione di Shonen Jump, Akutami ha dichiarato che il momento che gli ha lasciato la più forte impressione è stato lo scontro di Mirko contro i Nomu di alto livello. Secondo Akutami, la scena è stata una delle più intense e significative dell’intera serie, tanto da fargli rimanere il fiato sospeso.

La battaglia di Mirko: un’esplosione di brutalità e determinazione

Akutami ha spiegato che, fino a quel momento, Mirko era apparsa solo una volta in compagnia di altri eroi, ma la sua feroce tenacia e l’uso aggressivo del suo Quirk durante lo scontro contro i Nomu sono stati un punto di svolta. La battaglia è stata fondamentale nel passaggio dalla calma dell’arco narrativo dell’Agenzia di Endeavor a un conflitto più brutale e violento. L’autore di Jujutsu Kaisen ha sottolineato come questo combattimento abbia preparato il terreno per l’arco narrativo della Guerra Finale, segnando un cambiamento di tono netto e introducendo i lettori a un’azione sempre più intensa.

“La popolarità di Mirko è esplosa con questo combattimento, e allo stesso tempo la lotta brutale ha mostrato ai lettori quanto gli eventi sarebbero diventati sempre più feroci,” ha detto Akutami. La battaglia ha visto Mirko lottare disperatamente, perdendo arti e sopportando ferite gravi, ma continuando a combattere con tutto ciò che aveva. Questo tono drammatico ha colpito Akutami, abituato a narrazioni intense e combattimenti cruenti nella sua stessa opera.

L’influenza di My Hero Academia su Jujutsu Kaisen

L’ammissione di Akutami ha un significato profondo. Il creatore di Jujutsu Kaisen ha infatti dichiarato in passato che la sua opera non esisterebbe senza My Hero Academia. Quando il manga di Kohei Horikoshi è giunto alla conclusione, Akutami ha pubblicamente ringraziato l’autore, dicendo: “Jujutsu Kaisen non esisterebbe senza My Hero Academia”. Questa frase dimostra quanto l’opera di Horikoshi abbia influenzato il modo di raccontare di Akutami, soprattutto nella gestione del ritmo narrativo e nella coreografia dei combattimenti.

Il confronto tra le due serie è interessante, poiché entrambi i manga hanno spinto al massimo i limiti dei combattimenti, introducendo scene cariche di adrenalina e personaggi che incarnano ideali diversi. La figura di Mirko, con la sua attitudine spietata e la ferocia in battaglia, ha trovato una forte risonanza con Akutami, abituato a creare personaggi intensi e dinamici come Yuji Itadori e Satoru Gojo.

Mirko contro i personaggi di Jujutsu Kaisen? Uno scontro epico

Con queste rivelazioni, è inevitabile chiedersi come Mirko potrebbe cavarsela contro i personaggi di Jujutsu Kaisen. Uno scontro ipotetico tra Mirko e personaggi come Todo, famoso per la sua brutale determinazione e forza fisica, farebbe scintille. Entrambi i personaggi condividono una spiccata tendenza a lanciarsi negli scontri con tutto ciò che hanno, senza mai tirarsi indietro.

Gege Akutami ha trovato in Mirko una fonte di ispirazione e un simbolo di potenza e determinazione, e questo rende ancora più chiaro il legame tra i due mondi narrativi di My Hero Academia e Jujutsu Kaisen. Due universi che, pur essendo molto diversi, hanno avuto un forte impatto reciproco e sul pubblico globale.

Fonte Comic book