Boruto: Two Blue Vortex svela i nuovi poteri ninjutsu di Boruto

Il manga Boruto: Two Blue Vortex continua a sorprendere i lettori con le trasformazioni del figlio del settimo hokage. Nel capitolo 16, Boruto mostra un ninjutsu chiamato “Flying Raijin Jutsu”, una tecnica che richiama le abilità viste in opere come Jujutsu Kaisen. Questa tecnica, che sfrutta lo spazio-tempo, offre nuove possibilità strategiche, pur presentando alcuni limiti significativi.

Un mondo trasformato in Two Blue Vortex

Con l’anime di Boruto ancora in pausa mentre lo studio Pierrot lavora su Bleach: Thousand-Year Blood War, il manga prosegue il racconto post time skip. In questo nuovo mondo, Boruto è considerato un fuggitivo a causa dei poteri di Eida, ex membro di Kara, che ha manipolato i ricordi di tutti, facendolo accusare della morte dei suoi genitori. In fuga, il protagonista trova un inaspettato alleato in Kashin Koji, il clone di Jiraiya, che lo aiuta a sviluppare nuove tecniche.

Il ninjutsu spazio-tempo: una nuova arma per Boruto

Nel capitolo 16, Kashin Koji rivela i dettagli del Flying Raijin Jutsu. Questa tecnica permette a Boruto di teletrasportarsi istantaneamente verso oggetti metallici marchiati con il suo chakra. Pur non essendo la versione originale della tecnica, Boruto l’ha adattata grazie alla sua connessione con i poteri degli Ohtsutsuki. Tuttavia, questa abilità ha dei limiti: i viaggi a lungo raggio richiedono molta energia e un maggior numero di armi marcate per funzionare.

Una storia che si arricchisce

Oltre a mostrare il nuovo potere di Boruto, il capitolo 16 getta le basi per futuri scontri. Hokage Shikamaru discute con uno dei rospi di Koji, pianificando di inviare Konohamaru, Sarada e Mitsuki nella terra del vento per affrontare gli alberi divini. La narrazione si sta avvicinando a un confronto decisivo, con Boruto pronto a mettere alla prova le sue abilità contro nemici potenti.

L’evoluzione di Boruto

Two Blue Vortex mostra un Boruto più maturo e determinato, con abilità sempre più raffinate. Tuttavia, le sue nuove tecniche lo spingono a confrontarsi con sfide crescenti, sia sul piano fisico che emotivo. I prossimi capitoli promettono di esplorare ulteriormente questo universo narrativo, preparando il terreno per battaglie che potrebbero cambiare radicalmente il destino di Konoha e del mondo ninja.

