Chainsaw Man: il manga raggiunge un incredibile traguardo di vendite

Chainsaw Man ha attraversato una nuova fase intensa con la seconda parte del manga capitolo dopo capitolo. E adesso il manga shonen scritto e disegnato da Fujimoto ha raggiunto un importante traguardo di vendita che dimostra quanto stia crescendo a livello globale. Chainsaw Man ha dominato in modo assoluto la rivista Weekly Shonen Jump di Shuesha quando ha debuttato qualche tempo fa, ma è diventato ancora più grande negli anni successivi. Con la prima stagione anime e un nuovo adattamento cinematografico in lavorazione, Chainsaw Man sta davvero crescendo esponenzialmente.

Inoltre il volume 19 si prepara ad arrivare Giappone dal 4 dicembre, e il sito web ufficiale Shonen Jump+ di Shueisha ha annunciato che il manga ha superato i 29 milioni di copie stampate. Ciò non significa esattamente che siano state vendute 29 milioni di copie, ma in Giappone c’è una domanda sufficiente da giustificare così tante copie nel corso degli ultimi anni. È un enorme traguardo di vendita per la serie di Fujimoto, e probabilmente diventerà ancora più grande grazie ai progetti futuri di Chainsaw Man.

A dare una grossa spinta al manga ci ha pensato la serie anime, che ha visto Chainsaw Man debuttare sul piccolo schermo nel 2022. Dopo la fine della prima stagione è stato successivamente confermato il ritorno dell’anime con un nuovissimo lungometraggio. Questo adatterà gli eventi che vedranno Denji incontrare la ragazza-bomba, ossia Reze.

Chainsaw Man si è davvero distinto tra le principali uscite di Shueisha perché è arrivato proprio al momento giusto. Il manga ha debuttato su Shonen Jump in concorrenza con titoli come Jujutsu Kaisen e altri che hanno aperto una generazione di storie nella rivista.

E nonostante il manga di Akutami si sia concluso, altri titolo come Kagurabachi stanno aprendo a un’ulteriormente nuova generazione di storie per lettori. Queste storie possono essere più intense che mai perché la fascia demografica si è spostata verso questa direzione più oscura. Con successi come Chainsaw Man, anche per quanto strano possa essere a volte, essere così ben accolti dai fan significa che il mondo dei manga sta cambiando nel complesso.

