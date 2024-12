Orsetto, c’è amore nell’aria | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-12-14T10:35:43+01:00 Un albo illustrato dolce e divertente che ci porta tra tavole ricche di personaggi, fino a trovare l’amore. Un libro consigliatissimo per chi ama i libri con illustrazioni traboccanti di dettagli. Testi: Benjamin Chaud Illustrazioni: Benjamin Chaud Traduzione: Giulia Calandra Buonaura Casa Editrice: Franco Cosimo Panini Editore Genere: Umoristico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 32 pp. Formato: 22,5×36,5 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 19,50 €

Tutti quanti hanno bisogno di qualcuno con cui condividere qualcosa. Che sia del tempo, un’esperienza, una casa o tutta la vita. Gli incontri capitano spesso in maniera rocambolesca e non sempre in maniera semplice e tranquilla. Trovare un amico o un amore è una questione di fortuna e spesso il caso ci mette il suo zamapino. Nel libro di cui vi andremo a parlare oggi, parleremo proprio di un incontro che parte da una disputa ma poi si rivela qualcosa di molto bello e speciale. In Orsetto, c’è amore nell’aria troviamo una storia che mette in connessione l’essere umano e questi meravigliosi vegetali. Un albo scritto e illustrato da Benjamin Chaud, tradotto da Giulia Calandra Buonaura e pubblicato da Franco Cosimo Panini nel ottobre 2024. Il titolo originale, Pompon ours – Love me doux è uscito in Francia per Helium nell’ottobre 2024.

La storia vede come protagonista Orsetto che ha costruito la sua bellissima capanna nel bosco. Ci ha aggiunto anche un parafulmini, per abbellirla ancor di più. Ma si allontana un attimo per recuperare un cuscino su cui mettersi comodo e una piccola orsetta lavatrice gli ruba il parafulmine correndo via. Come nei precedenti libri della serie, ci troviamo quindi all’interno di un avventuroso inseguimento ricco di incontri e scoperte. Ogni scenografia sarà piena di animali di ogni tipo in cui ritrovare Orsetto che insegue l’orsetta lavatrice col parafulmine trafugato. La lunga rincorsa terminerà sulla cima di un gigantesco albero dove Orsetto scoprirà una dolce verità. In un finale dolcissimo a sorpresa.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Benjamin Chaud lo avevamo già conosciuto per alcuni suoi albi illustrati, sempre pubblicati da Franco Cosimo Panini. Questi sono il bellissimo divulgativo, Il giro del mondo in 12 musei, scritto da Éva Bensard e i due spassosissimi libri scritti da Davide Calì, Non ho fatto i compiti perché, e Tutta la verità sulla mia incredibile scuola.

Lo schema narrativo usato da Benjamin Chaud, come per molti altri suoi libri è quello lista. Ci si diverte a inseguire il piccolo orsetto tra le pagine in un rocambolesco cerca e trova che tiene incollato il lettore. Troviamo quindi una sequenza ricca di personaggi buffi, strampalati che riempiono pagina dopo pagina in maniera strabordante. Le inconfondibili illustrazioni di Benjamin Chaud, coloratissime e ricche di dettagli, danno vita a un mondo brulicante di tenerezza e divertimento. Ci si trova facilmente coinvolti nell’inseguimento di Orsetto e della sua nuova amica ladruncola.

La progressione di situazioni, personaggi e ambientazioni è iperbolica, divertente e dolce allo stesso tempo. Come forse non è mai stato nessun capitolo precedente. Le illustrazioni di Benjamin Chaud oltre ai soliti vivaci colori e i disegni pieni di dettagli si arricchiscono di punti di luce dorati che rendono ancor più variegata e sfavillante ogni pagina di questo albo illustrato.

La lettura del libro fila liscia e senza intoppi. Infatti, come sempre, è un pretesto per seguire Orsetto nel suo lungo inseguimento. Tutta la carica comica di questa storia deriva dalle sottogag che costellano ogni scenografia del libro. Ogni personaggio che appare nelle pagine è buffo e dona al tempo stesso movimento e dolcezza all’insieme risultante. Franco Cosimo Panini Editore confeziona un libro davvero prezioso in ogni suo aspetto. Il grande formato rende ancor più immersiva e spettacolare ogni apertura del libro. La copertina rigida colpisce subito l’occhio. La carta scelta e la qualità della stampa valorizzano al massimo le bellissime illustrazioni di Benjamin Chaud. Infine nell’ultima apertura c’è un bellissimo albero di Natale realizzato in un complesso incastro cartotecnico di alto livello.

Conclusione – Orsetto, c’è amore nell’aria

Orsetto, c’è amore nell’aria è un albo dolce e divertente, come ci ha ormai abituato la fortunata serie di Orsetto. In questo nuovo capitolo ritroviamo tutti gli elementi che reso famosa questa serie, pubblicata sempre da Franco Cosimo Panini Editore. Qui Orsetto inizia la ricerca della sua indipendenza, con la sua casetta lontano dal rumoroso padre. Costruisce in maniera rudimentale uno spazio tutto suo. Ma qualcosa gli manca ancora. Pensa sia qualche comodità. In realtà è una compagnia, che poi in modo rocambolesco trova.

In conclusione Orsetto, c’è amore nell’aria è un albo illustrato assolutamente consigliato per coloro che amano questa serie. Ma anche per chi ama le tematiche dell’indipendenza, della dolcezza e del trovare l’amore in maniera del tutto inaspettata. Un finale dolcissimo che è un dono prezioso per il lettore di qualsiasi età.