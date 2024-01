Il giro del mondo in 12 musei | Recensione

Un libro illustrato divulgativo di altissimo livello. Utile per chi vuole scoprire i musei in giro per il mondo. Un libro pieno di tantissime informazioni e curiosità illustrato in maniera dettagliatissima e divertente. Per cui adatto ai bambini di età scolare ma anche agli adulti.

Alfredo Paniconi 2024-01-01T07:14:53+01:00 Un libro illustrato divulgativo di altissimo livello. Utile per chi vuole scoprire i musei in giro per il mondo. Un libro pieno di tantissime informazioni e curiosità illustrato in maniera dettagliatissima e divertente. Per cui adatto ai bambini di età scolare ma anche agli adulti. Testi: Éva Bensard Illustrazioni: Benjamin Chaud Casa Editrice: Franco Cosimo Panini Editore Genere: Divulgativo Fascia di età: dagli 8 anni Pagine: 52 pp. Formato: 25×35,5 cm, Cartonato Uscita: Novembre 2023 Prezzo: 25€

Tutti conoscono il giro del mondo in ottanta giorni di Jules Verne. Ma se invece di limitarsi unicamente a girare il mondo, si andasse alla ricerca di musei che vale la pena esplorare e che espongono delle opere d’arte meravigliose e d’inestimabile valore? Questo è proprio ciò che si propone di fare il bellissimo albo di cui vi parliamo oggi. Il giro del mondo in 12 musei è un albo illustrato divulgativo che ci racconta in maniera curiosa ed accattivante i più particolari e bei musei in giro per il mondo. Scritto da Éva Bensard, illustrato da Benjamin Chaud e pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore nel novembre 2023. L’edizione originale è francese e si chiama Le grand livre des musées, pubblicato nell’ottobre 2023 da Editions Arola.

Come dice il titolo, il libro ci porta alla scoperta dei 12 musei più belli del mondo. Iniziamo quindi con i musei Vaticani a Roma, Il Guggenheim di Bilbao, il Rijkmuseum di Amsterdam. Per passare poi al museo Egizio di Torino, il Louvre, l’oceanografico di Monaco. E ancora l’Ermitage di San Pietroburgo, il museo del Palazzo di Pechino, delle Belle Arti di Algeri, fino alla Casa Azul di Città del Messico, della Storia naturale di New York e il Quai Branly di Parigi. Insomma questo libro si configura come un insolito viaggio intorno al mondo alla scoperta dei Musei più significativi a livello internazionale.

Il libro quindi dà tutta una serie di notizie e curiosità sui grandi capolavori dell’arte all’interno di questi musei. Ma non solo, aiuta anche il lettore a destreggiarsi nelle varie sale che lo compongono guidandolo tra opere di varia tipologia e reperti antichi. Ovviamente, ad accompagnarlo ci sono delle guide d’eccezione. Ovvero i curatori, gli architetti, i custodi, gli artisti e anche qualche ospite inatteso. Il bello del libro è che poi non si limita soltanto a questo. C’è anche un omaggio a tutte queste figure professionali che gravitano intorno al mondo museale, con il racconto delle loro incredibili storie.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

I testi di Éva Bensard sono ricchi di informazioni e curiosità. Non si limitano a dare solo una fredda sequela di dati riguardanti questi musei. Sono infatti ricchi di aneddoti e curiosità e dati anche più tecnici. La struttura dell’opera si configura come una serie di sezioni consecutive con ciasciuna un museo e informazioni che lo riguardano. Un libro con illustrazioni ricche di dettagli e con l’inconfondibile ironia, marchio di fabbrica del grande Benjamin Chaud. Ogni particolare da lui disegnato è quanto più fedele a luoghi e opere d’arte. Ogni tavola è ricca di dettagli buffi e divertenti da andare a ricercare pagina dopo pagina. I diversi musei sono uno spettacolo che lascia a bocca aperta. Ci si perde continuamente alla ricerca dei tanti piccoli dettagli di cui sono ricche le pagine. Ottimo anche lo spazio lasciato dall’illustrazione al testo, in modo da non sacrificare in alcun modo l’aspetto divulgativo del libro.

Franco Cosimo Panini Editore con questo libro ci propone un grande formato che rende ancor più impressionante e intrigante il viaggio tra questi famosi musei. Il risultato è un testo divulgativo immersivo e approfondito. Lo stile illustrativo di Benjamin Chaud ovviamente favorisce la scelta di particolareggiare ogni museo fin nei minimi dettagli. Ma questo non si limita unicamente alle immagini. Anche le informazioni in esso contenute sono piuttosto specifiche ed accurate. La cura nei dettagli però lo si vede anche nella pregevole confezione, resa ancor più preziosa dalla grandezza del libro stesso. La carta scelta per la stampa è perfettamente adatta per rendere i colori brillanti e i testi ben nitidi e leggibili. Infine come non citare le bellissime sguardie, che arricchiscono ancor di più l’intero albo.

Conclusione – Il giro del mondo in 12 musei

Il giro del mondo in 12 musei è un albo illustrato di pregevole fattura. Non si limita unicamente a dare informazioni, ma lo fa in maniera curiosa e che stimola la fantasia del bambino mostrandogli le diverse strutture e tutte le relative informazioni. Un albo illustrato divulgativo realizzato e confezionato con gran cura per ogni minimo dettaglio. Sia per quanto riguarda le super dettagliate illustrazioni, sia per i testi ricchi di curiosità e informazioni. Un libro da prendere ad esempio virtuoso di un testo divulgativo con intelligenza. Che insegna divertento e incuriosendo.