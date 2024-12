Tra le uscite manga Star Comics del 3 dicembre 2024 troviamo troviamo la conclusione, con il ventottesimo volume, di Kaguya-Sama: Love Is War, e di Card Captor Sakura: Clean Card con il sedicesimo.

Inoltre escono i secondi volumi di Blasfamous (anche in edizione variant) ed Hellboy. continuano titoli di successo come Detective Conan New Edition, Marriage Toxin, Blue Box e altri ancora.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 3 dicembre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 3 dicembre 2024

BLASFAMOUS n. 2

MODERN MASTERS n.6

di Mirka Andolfo

€ 6,90

ARRIVA LA NUOVA COMMEDIA HORROR DALLA STAR INTERNAZIONALE MIRKA ANDOLFO (SWEET PAPRIKA) CHE PONE LA DOMANDA: QUANTI FOLLOWER VALE LA TUA ANIMA?

Secondo volume della nuova commedia horror dalla star internazionale Mirka Andolfo (SWEET PAPRIKA) che pone la domanda: quanti follower vale la tua anima?

Nel mondo di BLASFAMOUS le popstar sono venerate come divinità e le masse si prostrano adoranti alla nuova generazione di superstar virali. Angeli e demoni prosperano grazie a questa adorazione e festeggiano sotto la luce della ribalta che li rende potenti oltre ogni immaginazione.

Un giorno una nuova stella dal fascino enigmatico inizia a minacciare il trono di Clelia, la regina del pop. Quando i fan iniziano a scarseggiare e l’attenzione del pubblico minaccia di rivolgersi altrove, Clelia e il suo agente demoniaco, Padre Lev, sono costretti a lottare per la supremazia sul palcoscenico della musica e del misticismo. Fin dove possono spingersi per difendere il proprio regno e scoprire il mistero di questa nuova, sensazionale minaccia?

Tra sacro e profano, Mirka Andolfo, già vincitrice dell’Harvey Award, mescola l’urban fantasy mitologico alla American Gods con lo spirito sardonico di The Good Place in questa nuova miniserie dark fantasy, graficamente e narrativamente intensa, ambientata nel mondo sfavillante della musica pop.

BLASFAMOUS n. 2

VARIANT COVER EDITION

di Mirka Andolfo

€ 8,90

Il secondo volume della nuova opera di Mirka Andolfo anche in edizione Variant Cover!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

BLUE BOX n. 11

UP n.242

di Kouji Miura

€ 5,90

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

Yumeka va a vedere la partita di Chinatsu con il biglietto che le ha regalato Taiki. Osservando la sua vecchia amica giocare, le tornano in mente gli anni in cui per lei il basket era tutto… Nel frattempo è arrivata la vigilia di Natale e, mentre Taiki decora l’albero in palestra, Chinatsu gli si avvicina per ringraziarlo…

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 16

GREATEST n.285

di Clamp

€ 5,20

IL RITORNO DELL’AMATA EROINA!

Dentro una luna in cui lo scorrere del tempo è collassato, l’orologio da taschino indica un drago prigioniero in una gabbia. Come fare a liberarlo? Sakura recita una formula invincibile e, con l’aiuto dei suoi compagni, dà fondo ai suoi ultimi poteri… Va in scena l’emozionante conclusione della saga delle Clear Card!

CLAYMORE NEW EDITION n. 25

CLASSIC n.5

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Dinanzi a Priscilla compare qualcuno con un potere nuovo il cui aspetto ricorda quello dell’ex abissale dell’Ovest, Riful. Mentre scoppia una battaglia terrificante, per impedire che Cassandra raggiunga la città santa di Rabona, Clare e le altre guerriere fanno fronte comune coi risvegliati…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 54

DETECTIVE CONAN n.108

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Conan e i suoi amici decidono di prendersi qualche giorno di meritato riposo in montagna. Tra un pupazzo di neve e una sciata, fanno la conoscenza di una simpatica studentessa universitaria che si unisce ai loro giochi per tutta la giornata. Purtroppo, però, proprio quella notte la ragazza viene trovata morta nello stagno di fronte al suo alloggio. È così che la vacanza di Conan termina ancora prima di cominciare, lasciando il posto a un nuovo caso da risolvere!

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 17

YOUNG n.360

di Hiro Mashima,Atsuo Ueda

€ 5,20

LA LEGGENDARIA MISSIONE DEI CENT’ANNI HA INIZIO!

Natsu e i suoi amici di Fairy Tail sono stati separati a causa di Purgatorio, la sintesi alchemica dei mondi di Ennie Signario. Il bersaglio del finto Duke, che vuole portare Athena II alla perfezione… è Natsu?! Nel frattempo i maghi di Sabertooth, alla ricerca della pietra filosofale, fanno visita al geniale alchimista Iruha. Quale sarà il prezzo da pagare per far materializzare il Drago Divino dell’Oro?!

HELLBOY n. 2

IL RISVEGLIO DEL DEMONE

CLASSICAL US n.5

€ 15,90

UNA NUOVA, FANTASTICA EDIZIONE PER LE STORIE DI UNO DEI PERSONAGGI PIÙ LEGGENDARI DEL FUMETTO OCCIDENTALE.

Un omicidio in un museo delle cere di New York e un cadavere mancante: il caso sembra semplice, ma è solo l’inizio di una pista che condurrà Hellboy e la B.P.R.D. fino agli antichi castelli della Romania. L’obiettivo? Inseguire un’autentica leggenda: l’artistocratico vampiro Vladimir Guirescu. Nel frattempo, i redivivi scienziati nazisti si preparano ad orchestrare il ritorno di Rasputin e la fine del mondo! Per Hellboy è arrivato il momento di scoprire quale sia il vero scopo della sua presenza sulla Terra!

Arriva in un unico volume l’eccezionale miniserie Il Risveglio del Demone, che è valsa a Mike Mignola l’Eisner Award nella categoria “Best Writer/Artist: Drama”!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

HERE U ARE n. 7

QUEER LABEL n.5

di Djun

€ 9,90

IL PRIMO WEBCOMIC CINESE DI STAR COMICS! A GRANDISSIMA RICHIESTA, UNO DEI MANHUA PIÙ AMATI E ATTESI!

Ora che Pan Shu sembra essere partito con il suo ex, come reagirà Zhong Qiujie? Riuscirà a fargli capire che è davvero interessato a lui? Nel frattempo, Yu Yang e Li Huan si rincontrano per caso… Che per Yu Yang sia finalmente giunto il momento di essere sincero?

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 28

FAN n.302

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

La vicenda che ruota attorno al complicatissimo corteggiamento di Shinomiya e Shirogane giunge alle battute finali. Ognuno dei divertentissimi personaggi che hanno via via preso parte alla storia avrà il suo capitolo conclusivo, per arrivare infine al culmine con la cerimonia di diploma! Quali sviluppi attendono i due “geniali” innamorati?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

MARRIAGETOXIN n. 6

STARDUST n.142

di Mizuki Yoda,Joumyaku

€ 6,50

DA SHONEN JUMP+ ARRIVA UN ESPLOSIVO MIX DI AZIONE, COMICITÀ E ROMANTICISMO!

Lo scontro mortale tra Gero e Toshiro Dogo giunge al culmine! Cosa succederà ora che Gero ha scelto di sprigionare il Rilascio del Sangue Velenoso, la tecnica finale degli avvelenatori?! E come si comporterà Arashiyama, ancora prigioniera dell’addestratore di belve?!

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 17

CLASSIC n.4

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

È infine giunta l’ora della “punizione umana” che da ben dieci anni Enishi ha in serbo per l’odiato Kenshin. Non sarà soltanto il vagabondo, tuttavia, a confrontarsi con i “sei compagni”, ma anche Sanosuke e Yahiko sono pronti a dargli manforte… Riusciranno spade e pugni a fronteggiare le sofisticate armi tecnologiche potenziate da Gein?

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU n. 3

DERE n.16

di Ryoma Kitada

€ 6,50

COSA FARESTI SE POTESSI RIVIVERE L’ADOLESCENZA?

Dopo essersi confidati anche con Saki Omura, Tsutomu e Ageha continuano a rivivere a modo loro la propria adolescenza. Ma proprio quando sembrava che i giorni di pace fossero tornati, ecco che la ragazza più problematica della classe mette gli occhi su Tsutomu! Come se non bastasse, pare che anche lei abbia effettuato il time sleep…