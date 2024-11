Il futuro di Eddie Brock e Carnage dopo Venom War

La saga VENOM WAR si è appena conclusa negli Stati Uniti e ha proiettato verso un futuro inedito numerosi personaggi come Dylan Brock, Eddie Brock, Carnage, Flash Thompson e tanti altri legati ai simbionti.

Se per quanto riguarda Dylan Brock e il simbionte di Venom abbiamo già avuto notizie sulla nuova serie ALL-NEW VENOM, ulteriori novità sono state svelate all’annuncio della seconda serie regolare simbiotica che nascerà da VENOM WAR: EDDIE BROCK: CARNAGE!

In uscita a febbraio, EDDIE BROCK: CARNAGE sarà scritta da Charles Soule, noto per la sua acclamata gestione di STAR WARS, e disegnata da Jesus Saiz, dopo il suo straordinario lavoro su titoli recenti come CAPTAIN AMERICA e PUNISHER. Ambientata all’indomani di VENOM WAR, la sorprendente saga vede Eddie, un tempo ospite di Venom, operare come nuovo ospite del violento e sadico simbionte Carnage. La serie interagirà con l’altro titolo di punta sui simbionti, ALL-NEW VENOM, che vede il simbionte Venom assumere un ospite ancora da svelare.

📣 at #MARVELNYCC: THE MOST LETHAL PROTECTOR OF ALL! He’s been VENOM, he’s been Anti-Venom, he’s been the King in Black…now, Eddie Brock has made his darkest bond yet as he joins with the one-and-only CARNAGE! pic.twitter.com/GyXBl2BvcL — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) October 20, 2024

Soule ha spiegato così il suo approccio alla serie:

“Carnage è qualcuno che deve uccidere, quindi Eddie deve alimentarlo con delle morti. Per far sì che Eddie sia d’accordo con questo, le persone a cui dà in pasto Carnage sono serial killer. Ma Carnage è anche un drogato, e i drogati hanno bisogno di sballi sempre più grandi… Mi sto divertendo un mondo! Jesus Saiz voleva fare una serie horror. È il suo campo d’azione. Ama le cose organiche e inquietanti da disegnare, e io gli sto dando tutto quello che può gestire”.

Spinning out of Venom War, @CharlesSoule and Jesus Saiz’s ‘Eddie Brock: Venom’ launches in February! Read more: https://t.co/9vhGtz2SKR — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) October 20, 2024

EDDIE BROCK: CARNAGE, IL PROTETTORE PIÙ LETALE DI TUTTI!

È stato Venom, è stato Anti-Venom, è stato il King in Black… Ora Eddie Brock ha stretto il suo legame più oscuro, unendosi all’unico e solo CARNAGE! Riuscirà a controllare l’infinita sete di sangue del suo nuovo compagno? O si abbandonerà alla follia e all’omicidio? Unitevi a Eddie e Carnage in un viaggio nelle zone più oscure dell’Universo Marvel con la morte sanguinosa come unica guida!