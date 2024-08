Venom War ci consegnerà un nuovo Venom

L’evento crossover Venom War si concluderà a novembre con il quinto numero, e alla fine della storia vedremo un nuovo ospite del simbionte emergere vincitore dal conflitto e protagonista di una nuova serie regolare.

Chi sia, in realtà, sarà un bel mistero che resterà tale anche quando la polvere si poserà sull’evento. A partire da dicembre, lo scrittore Al Ewing e il disegnatore Carlos Gómez firmeranno All-New Venom, che metterà uno dei quattro noti personaggi Marvel nel simbionte.

Coming in November: VENOM WAR #4 and #5! The war rages on and lays the groundwork for an ALL-NEW VENOM! pic.twitter.com/3cL7ZDAXkR — TheVenomSite (@thevenomsite) August 22, 2024

Ma il problema è che non si tratta di Eddie o Dylan Brock, come ci si poteva aspettare. Ci sono invece quattro potenziali sospetti per il nuovo ospite del famigerato simbionte: il potenziale nuovo ospite di Venom potrebbe essere Luke Cage, Rick Jones, Robbie Robertson o Madame Masque.

In the aftermath of Venom War: ALL-NEW VENOM! The candidates? Robbie Robertson, Madame Masque, Rick Jones, and Luke Cage. It’ll be a mystery Dylan will have to solve! Eddie will also still be involved.https://t.co/YAWNEQ4EmC pic.twitter.com/LZ3D9VllAV — TheVenomSite (@thevenomsite) August 21, 2024

Ci sono potenziali indizi che potrebbero far pensare a uno di questi quattro. Robbie Robertson è uno dei pochi personaggi comprimari di Spider-Man a non avere un’identità segreta con superpoteri, quindi potrebbe finalmente essere il suo turno. Allo stesso tempo, gli elementi dorati della nuova tuta potrebbero far pensare a Madame Masque o a Luke Cage, anche se quest’ultimo ha la complicazione di essere attualmente il sindaco di New York. E per quanto riguarda Rick Jones, beh, è stato il compagno o la spalla di quasi tutti gli altri eroi dell’Universo Marvel, quindi perché non il nuovo Protettore Letale?

La storia è anche un grande cambiamento rispetto alla fantascienza cosmica di cui Ewing è stato finora autore e co-sceneggiatore sulle pagine di Venom, riportando l’azione sulla Terra. E sarà proprio Dylan Brock a prendere il comando delle indagini sul nuovo Venom. Cosa significa questo per Eddie? Probabilmente dovremo aspettare la fine di Venom War per scoprirlo.