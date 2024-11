Tra le uscite Planet Manga del 14 novembre 2024 troviamo due uscite dedicate a Saint Seiya i Cavalieri dello Zodiaco, ovvero il ventesimo numero di The Lost Canvas: Il Mito di Hades e il secondo di Un Altro Mito di Hades: Dark Wing.

Undead Unluck 18

Undead Unluck 18

Sul campo di battaglia di Buroja, Fuko e compagni sono riusciti a impedire le tragedie legate alla manifestazione di Untell e di Undecrease. Tuttavia, per far sì che Billy, Teller e Creed entrino a far parte della nuova Union, Fuko dovrà accettare alcune condizioni e… sfidare Billy in persona in un duello con la pistola!

Demon Slave 16

Demon Slave 16

AL VIA UN NUOVO ARCO NARRATIVO

La battaglia tra le Mabotai e le due divinità penetrate nel Togenkyo è terminata. Com’era successo a Kusetsu, Rairen e Fukuma trovano rifugio nel mondo spirituale di Yuki. Intanto, il comportamento di Tenka insospettisce Ren Yamashiro.

Togen Anki – Sangue Maledetto 14

Manga Best 38

AMORI PROIBITI E BATTAGLIE ALL’ULTIMO SANGUE

Il laboratorio eretto sui resti della cascata di Kegon è in subbuglio: Hayate Todoroki e gli altri membri della Kikoku-tai, decisi a liberare gli Oni prigionieri e far strage dei nemici, stanno affrontando i Momotaro. Anche gli studenti della Rasetsu Academy si sono introdotti nel complesso…

Sakamoto Days 16

Sakamoto Days 16

COME COMBATTERE CONTRO UN NEMICO CHE NON SI RIESCE A VEDERE?

Mentre Sakamoto e gli altri cercano il modo di entrare della Mostra dei sicari del secolo, a prenderli di mira è uno dei membri più letali dell’Order, la squadra d’élite della federazione dei sicari. Preparatevi a uno scontro decisamente imperdibile!

Blue Lock 27

ISTANTI DECISIVI

L’ego indomabile di Baro ha mandato all’aria gli schemi di gioco di Snuffy, portando la Ubers ad agguantare il pareggio. Il match è alle battute finali e Isagi ha bisogno di un compagno capace di condividere la sua visione per prendersi l’ultimo gol.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Sanda 5

LO SPLENDORE DELLA GIOVINEZZA CHE PRECEDE L’ETÀ ADULTA

La Festa della minore età può essere per Namatame l’occasione per uccidere Santa Claus. Nel frattempo, Fuyumura e Ono fanno i conti con la crescita improvvisa di quest’ultima e con le crepe che ciò ha prodotto nella loro relazione.

Saint Seiya i Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas: il Mito di Hades 20

Manga Saga 88

REGOLARE I CONTI CON IL PASSATO

Tenma e compagni sono giunti alla seconda Casa Demoniaca, dove ad attenderli c’è il temibile Rune di Balron, il dominatore della storia, il quale sembra in qualche modo legato a Shion di Aries. Per lo Specter e il Gold Saint si prospetta una dura battaglia…

Saint Seiya i Cavalieri dello Zodiaco un altro Mito di Hades: Dark Wing 2

Capolavori Manga 161

LA GUERRA SACRA CHE SI PROFILA SEMBRA AVERE QUALCOSA DI DAVVERO ANOMALO…

In attesa del risveglio completo, Yoruhime, in quanto Pandora, indaga con Charlotte di Necromancer su alcuni misteri, ma un nuovo nemico si fa avanti. Intanto, Cattleya sta per scoprire la sua natura di dea Athena.

Evol 6

L’ANNIENTAMENTO, LA FINE, LA DISTRUZIONE COMPLETA DEL MONDO

Gli Evol hanno un solo obiettivo e lottano per raggiungerlo con tutte le proprie forze. Ma pare che non siano gli unici a desiderare che il mondo venga ridotto in cenere. Un’organizzazione che lavora nell’ombra sembra perseguire lo stesso scopo…

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can't Be Regenerated 3

LO SHONEN MANGA DI MAGIC THE GATHERING!

Una serie conclusa in 12 volumi, ognuno dei quali, solo per la prima tiratura, conterrà una carta foil promo in lingua inglese esclusiva per Panini.

Luglio 1999: secondo Nostradamus la fine del mondo è ormai prossima. Hajime Kano sfrutta ogni momento libero per giocare a Magic The Gathering.

Questo, immancabilmente, scatena i rimproveri di Emi Sawatari, l’unica studentessa della scuola con un rendimento migliore del suo.

Un giorno, però, cambiando negozio specializzato il ragazzo incontra proprio la sua storica rivale.

Crudelia: Nero, Bianco, e Rosso – il Manga

LA RIEDIZIONE DEL VOLUME DEDICATO AL PASSATO DI UNA DELLE CATTIVE DISNEY PIÙ STYLISH DI SEMPRE

In una veste completamente rinnovata, in formato manga e con copertina fashion comprensiva di effetti speciali, seguirete le avventure di Estella Miller (Cruella) fra le strade londinesi, alla ricerca di se stessa e del proprio ineguagliabile stile.