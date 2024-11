Blue Lock: uno degli animatori fa luce sulle difficoltà della seconda stagione

La seconda stagione dell’anime di Blue Lock è al centro dell’attenzione del fandom, ma non per buone motivazioni. Dopo un lancio stellare, l’anime sportivo è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione queisto autunno. L’anime un tempo incontaminato ha lasciato i fan sbalorditi dal suo ritorno, poiché la seconda stagione di Blue Lock sembrava completamente diversa. Dalla sua arte rigida alla sua animazione statica, la seconda stagione di Blue Lock è abbastanza deludente e ora un animatore dice la sua su questa situazione.

Su X (Twitter), l’animatore EVAKOI ha analizzato la situazione in un post schiacciante, definendo il tutto “molto triste”.

“La situazione di Blue Lock non è più divertente, è molto triste. Personalmente conosco molti animatori dai nuovi episodi, e la maggior parte di loro sono bravi animatori, alcuni sono eccellenti“, ha spiegato EVAKOI. Quindi il problema non è il team.

“La situazione con la programmazione per la prima stagione era simile. Ricordo che ho fatto diversi tagli di layout con movimento all’epoca, niente di folle. Tutto è stato trasformato in immagini fisse. Quello era il focus della produzione, perché non c’erano tempo e persone per lavorarci nelle fasi successive; A tutte le persone che incolpano gli animatori e li prendono in giro, per favore smettetela, non è assolutamente giusto. Non possono cambiare la situazione generale e stanno facendo del loro meglio“, dice l’animatore.

“Si può vedere che anche se la qualità è influenzata dalla programmazione, i disegni sono il più delle volte coerenti e buoni. Sanno come disegnare e animare bene. Non hanno la possibilità di farlo. Quindi, in definitiva, tutte le vostre preoccupazioni dovrebbero essere rivolte a Kodansha e al comitato di produzione di Blue Lock“.

Chiaramente, EVAKOI sa dove si è arenata la seconda stagione di Blue Lock. E Il problema è il ccomitato di produzione e i dirigenti che organizzano la programmazione. In questa situazione la colpa è dei piani alti, quindi i fan non dovrebbero scagliarsi contro gli animatori.

Questa nota di EVAKOI riecheggia quella che Martin Reyes ha condiviso all’inizio di quest’anno. L’animatore ha lavorato alla seconda stagione di Blue Lock e ha scelto di interrompere il contratto dopo aver lavorato a un singolo episodio. Secondo Reyes, il lavoro su Blue Lock è andato bene all’inizio, ma sono sorti problemi in seguito, quando gli episodi si sono avvicinati al completamento.

“Stranamente, i problemi [con Blue Lock] non erano ancora sorti. Sono sicuro di non essere il solo in questo, ma il lavoro che ho fatto alla fine non è stato pubblicato. Nonostante la paga bassa e i tempi di consegna rapidi, abbiamo fatto del nostro meglio. Molte delle mie animazioni sono state tagliate nel montaggio finale“.

Questi problemi sono il risultato di alcuni comitati di produzione. Si occupano di progetti pensando al profitto ma non si preoccupano delle condizioni dei loro lavoratori. È per questo che non ho lavorato ad altri episodi di Blue Lock. Una volta terminato il secondo episodio, ho deciso di andarmene e il risultato finale è stato un disastro, come mi aspettavo. Non sono in grado di essere orgoglioso del lavoro che è stato caricato“.

Dunque sembra che i piani alti di Blue Lock siano i responsabili delle difficoltà della seconda stagione.

Fonte – Comicbook