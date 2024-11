Tra le uscite J-POP Manga del 13 novembre 2024 troviamo un’imperdibile novità legata a uno dei manga più popolari del momento: Oshi no Ko Illustration Collection – Glare X Sparkle, ovvero una raccolta di tutte le illustrazioni di Oshi No Ko – My Star realizzate fino a maggio 2023 dall’eccezionale mangaka Mengo Yokoyari con i commenti dell’artista e altri contenuti extra inediti!

Arrivano sugli scaffali da questa data alcuni volumi speciali tra cui l’Edizione Deluxe de L’orrore di Dunwich di Gou Tanabe.

Proseguono poi L’estate in cui Hikaru è morto con l’atteso quinto volume della serie, Call of the Night 17, Girl Crush 5, Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 4, Lei e il suo cane da guardia 8, Rosen Garten Saga 6, Smoking behind the supermarket with you 3, The War of Greedy Witches 9, Tokyo Revengers – Una Lettera da Baji 5.

Approda nel catalogo di Edizioni BD il nuovo volume di Goldrake firmato dagli autori francesi Xavier Dorison, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac, Yoann Guillo con l’approvazione del creatore della serie originale Go Nagai.

Dal mondo delle Bande dessinée arriva in questa data anche un’altra novità da non lasciarsi sfuggire: Diventare Moebius, una raccolta di storie giovanili, finora inedite in Italia, firmate dal celebre Jean Girard, meglio noto con il nome d’arte Moebius.

Saranno disponibili, inoltre, il primo volume della serie fantasy Dragonslayer di Viola Musaraj e Martina Ioppolo, l’opera vincitrice del Lucca Project Contest 2023 Questi Muri di Marco Checchin e il secondo attesissimo volume di Black Letter di Mogiko.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 13 novembre 2024.

Le uscite J-POP Manga del 13 novembre 2024

RISTAMPE

Le montagne della follia ED. DELUXE

DanDaDan 2, 3, 7, 8 9, 11

Wet Sand 2

Neun 4

Zelda PERFECT EDITION 1, 2

USCITE DIGITALI

Call of the night 17

Rosen garten saga 6

L’estate in cui hikaru è morto 5

Black Letter 2