Goldrake U debutta su Rai2: l’annuncio arriva dal Lucca Comics

In un clima di attesa e nostalgia, Goldrake U è pronto a conquistare di nuovo il pubblico italiano. Durante il terzo giorno del Lucca Comics and Games 2024, all’incontro “Goldrake, il mito da Ufo Robot a Grendizer U”, un folto gruppo di appassionati ha avuto il piacere di scoprire nuovi dettagli sull’iconica serie che presto approderà su Rai2. Tra gli ospiti, Adriano De Maio, Roberto Genovesi, Brice Cossu, Xavier Dorison e Alexis Sentenac, guidati da Alessandro Falciatore, hanno offerto un’anteprima esclusiva di ciò che il pubblico potrà vedere.

La data di lancio è fissata per il 6 gennaio 2025: i primi quattro episodi, doppiati in italiano, saranno trasmessi in prima serata. Si tratta di un importante ritorno televisivo per Goldrake, che ha segnato profondamente la cultura pop italiana fin dagli anni ’70. La Rai, che trasmetterà l’evento, deciderà in base all’accoglienza del pubblico come e quando mandare in onda i successivi nove episodi, completando così la serie che conta in totale tredici episodi.

La trama di Goldrake U: un viaggio tra passato e futuro

Goldrake U riprende la storia di Duke Fleed, un giovane principe in fuga dalle crudeli forze di Vega che hanno devastato il suo pianeta natale, Fleed. Arrivato sulla Terra, Duke trova rifugio nel centro di ricerca spaziale del Dr. Amon, che decide di adottarlo dandogli un nuovo nome: Daisuke. La vita sulla Terra, però, non è destinata a essere tranquilla per Duke. Quando strani oggetti appaiono in cielo e minacciano la città, i ricordi della sua fuga e del suo passato tornano alla luce, spingendolo a combattere nuovamente contro l’invasione di Vega con l’aiuto del suo fidato Grendizer.

Questo reboot rappresenta un rinnovamento della serie originale, che bilancia elementi familiari con nuovi intrecci e ambientazioni, mantenendo il fascino della storia classica ma rendendola accessibile e coinvolgente per una nuova generazione di spettatori.

Scelte stilistiche e omaggi alla tradizione

In omaggio ai fan italiani che hanno amato il cartone negli anni ’70, la produzione ha mantenuto la sigla originale giapponese, rispettando l’autenticità musicale che ha contribuito al successo di Goldrake in tutto il mondo. I nomi dei personaggi, altro dettaglio caro al pubblico, seguiranno l’adattamento storico italiano: Duke sarà conosciuto come Actarus, un nome che evoca una profonda nostalgia. Per Alcor, invece, sarà usato il suo nome originale giapponese, Koji Kabuto, ma il nome Alcor sarà utilizzato come soprannome, rendendo omaggio alla versione amata dagli italiani.

Un debutto atteso su Rai2: tra nostalgia e nuova linfa

La messa in onda di Goldrake U su Rai2 è un vero e proprio evento televisivo, pensato per onorare un’icona che ha attraversato le generazioni. La scelta di una collocazione di prestigio in prima serata riflette l’importanza attribuita a questo progetto, che non si limita a riproporre una storia amata, ma la rinnova per un pubblico che va dai nostalgici agli appassionati più giovani. La Rai spera in una forte risposta da parte degli spettatori, e il successo di queste prime puntate potrebbe spianare la strada a ulteriori episodi e a una potenziale espansione del franchise. Per i fan, sarà l’occasione di ritrovare vecchi amici in un contesto rinnovato, e per i nuovi arrivati, la scoperta di un classico che ancora oggi conserva il suo fascino e il suo spirito battagliero.

Fonte Lucca Comics sito ufficiale