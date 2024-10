Oshi No Ko: annunciata la fine del manga

Il manga di Oshi No Ko, una delle serie seinen più recente ad aver conquistato tantissimi fan, si concluderà ufficialmente quest’anno. Il 2024 ha già visto due importanti serie pubblicare i loro capitoli finali. Stiamo parlando di My Hero Academia e di Jujutsu Kaisen, rispettivamente terminati quest’estate e a settembre. Sfortunatamente, questi due franchise shonen non saranno gli unici a concludersi quest’anno. Infatti un sorprendente nuovo annuncio, ha confermato che Oshi No Ko si concluderà ufficialmente quest’anno nel mese di novembre. Fortunatamente, mancano ancora alcuni capitoli prima di salutare con affetto questa storia incentrata sul lato oscuro dell’industria degli idol, senza dimenticare l’adattamento anime ancora in corso.

Oshi No Ko ha saputo conquistare molta attenzione all’inizio sia nella sua serie manga che nell’anime per via della sua imprevedibilità. Sia il manga che l’anime hanno introdotto Ai come protagonista, ma l’idol di successo esce subito di scena. Infatti Ai viene assassinata da un fan impazzito, lo stesso che ha assassinato Gorou, il dottore che ha fatto nascere i gemelli di Ai. La prole di Ai, Aqua e Ruby, continua a vivere all’ombra della madre, con la prima che è la reincarnazione di Gorou stesso.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 10 ottobre 2024

In una dichiarazione ufficiale tramite l’account social di Oshi No Ko, si conferma che il capitolo 166 del manga sarà il gran finale della serie. Previsto per il 14 novembre in Giappone, il manga è attualmente in pausa, ma tornerà il 24 ottobre. Con solo pochi capitoli rimasti nella, sembra certamente che il palcoscenico sia pronto per Aqua e Ruby, anche se non sembra probabile che entrambe usciranno vive dal manga. Fortunatamente, il manga ha confermato di avere “piani per festeggiare” il finale.

Nell’ultimo capitolo di Oshi No Ko, Aqua decide che l’unico modo per liberare sua sorella dal malvagio Hikaru è eliminare quest’ultimo. Pugnalare allo stomaco e lanciare Hikaru giù da un dirupo, è stato un bel colpo di scena per concludere l’ultimo capitolo. Ha senso che questa azione segni uno dei grandi momenti finali della serie, poiché Aqua ha esposto il suo piano parola per parola nel manga.

Fonte – Comicbook