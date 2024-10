Oshi no Ko: annunciata la terza stagione dell’anime

La seconda stagione dell’anime di Oshi no Ko si è conclusa con la fine del programma anime dell’estate 2024. E ha subito confermato che la serie tornerà con la terza stagione. Dopo un ritardo nella sua produzione all’inizio dell’estate, la seconda stagione di Oshi no Ko ha ufficialmente trasmesso il suo episodio finale che ha concluso l’arco narrativo della serie. Questo ha dato il via a un nuovo oscuro percorso per Ruby che si dirige verso il futuro. Un futuro che si svolgerà nella terza stagione dell’anime.

L’episodio 13 ha messo la parola fine alla seconda stagione di Oshi no Ko e, poco dopo la sua première, il franchise ha confermato che una terza stagione dell’anime è ora in lavorazione. Sebbene al momento non ci siano notizie sulla finestra di uscita di questa nuova stagione, i fan possono vedere il primo trailer di annuncio. Anticipando la nuova figura oscura che incombe sulle vite di Ruby e Aqua che si dirigono verso il futuro, è possibile dare un’occhiata al teaser in cima al presente articolo.

La terza stagione di Oshi no Ko vedrà il ritorno del cast e dello staff delle prime due stagioni della serie e presenterà anche due nuove aggiunte al cast. La prima è Mamoru Miyano, che si è presentato in un episodio della serie che anticipava il padre di Aqua e Ruby. Ma dopo la fine della seconda stagione, ora è confermato che si unirà al cast come Hikaru Kamiki.

L’ultimo episodio della stagione ha anche introdotto una misteriosa ragazza dai capelli bianchi e, dopo la première, è stato confermato che questo nuovo personaggio si chiama Tsukuyomi. In futuro sarà doppiato da Hina Kino.

La seconda stagione di Oshi no Ko si conclude con Ruby che scopre il corpo di Goro dopo il suo omicidio. È la prima volta che ha conferma della sua morte e Tsukuyomi le dice che è scomparso più o meno nello stesso periodo della nascita di Ai Hoshino. È qui che il comportamento di Ruby cambia completamente, con la notizia che la colpisce. Pensando a suo fratello e al motivo per cui ha deciso di entrare nell’industria dell’intrattenimento in primo luogo, Ruby inizia a cercare vendetta.

Fonte – Comibook