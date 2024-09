Oshi no Ko: i problemi di produzione rallentano la seconda stagione

La seconda stagione della serie anime di Oshi no Ko era tra le più attese dai fan in tutto il mondo. Ma come accade spesso, ogni serie ha i suoi ostacoli e quando si tratta di anime, questi ostacoli spesso si traducono in ritardi degli episodi. E nessuna serie è immune a questo genere di situazioni e questo è il caso di Oshi no Ko. Questa settimana, il team della serie ha confermato che sta per essere posticipato e tutto è causato dai problemi di produzione.

Secondo Doga Kobo, lo studio che lavora a Oshi no Ko, l’anime TV è stato posticipato di una settimana. In origine, la serie avrebbe dovuto rilasciare l’episodio 21 questa settimana, ma le cose sono cambiate. Ora, l’episodio andrà in onda l’11 settembre, quindi i fan di Oshi no Ko dovranno pazientare un pò.

La seconda stagione dell’anime di Oshi no Ko è disponibile per la visione su Disney+ e tutti gli episodi della prima e della seconda stagione sono visibili sottotitolati o doppiati. Al momento, non ci sono dettagli o voci su una terza stagione della serie seinen, ma ci sono molti altri contenuti da adattare nel manga.

Shueisha ha iniziato a pubblicare Oshi no Ko nell’aprile del 2020 e lo scrittore Aka Akasaka ha tenuto i fan sulle spine da allora. L’idol drama è pieno di argomenti oscuri, ma i disegni di Mengo Yokoyari permettono alla serie di brillante. Doga Kobo ha fatto un lavoro perfetto nell’adattare l’arte di Yokoyari con la prima stagione e, dopo la première estesa, il pubblico è rimasto sconvolto.

Gli eventi ruotano attorno alla sedicenne Ai Hoshino, una talentuosa e bellissima idol, molto amata dai suoi fan. A prima vista, Ai sembra la personificazione della perfetta e pura fanciulla, ma non è tutto oro ciò che luccica. Goro Honda è un ginecologo che vive in un’area rurale ed è un grande fan di Ai. Per questo non può che rimanere a bocca aperta quando la giovane idol si presenta alla porta del suo studio con il suo tutore, incinta di due gemelli. Goro promette alla giovane di aiutarla ad avere un parto sicuro. Tuttavia, l’incontro con una misteriosa figura causa l’improvvisa morte del dottore, o almeno è quello che Goro pensava.

