Daredevil: Unleash Hell, la miniserie Red Band dedicata ad Elektra

Elektra è l’assassina più letale dell’Universo Marvel e a gennaio il suo talento sarà messo in mostra in DAREDEVIL: UNLEASH HELL – RED BAND! La miniserie di cinque numeri sarà scritta da Erica Schultz, che continua il suo lavoro sul personaggio dopo titoli di successo come DAREDEVIL: GANG WAR e DAREDEVIL: WOMAN WITHOUT FEAR. Ad affiancarla in questa saga intrisa di sangue sarà l’artista Valentina Pinti (BLADE, IMMORTAL THOR).

DAREDEVIL: UNLEASH HELL – RED BAND è l’ultima serie a fumetti Marvel Red Band, dopo BLOOD HUNT, BLADE: RED BAND, WEREWOLF BY NIGHT e WOLVERINE: REVENGE. Etichettata con un Parental Advisory e distribuita in una busta per evitare che i deboli di cuore ne sperimentino l’intensità, la serie permette a Elektra di scatenare uno spargimento di sangue senza limiti contro i suoi bersagli, mentre continua a proteggere le strade di Hell’s Kitchen come la Donna Senza Paura!

Elektra spills more blood than ever in #MarvelComics’ ‘Daredevil: Unleash Hell – Red Band,’ by @EricaSchultz42 and @PintiValentina. 🩸⚔️ See the Woman Without Fear in this blood-soaked five-issue limited series coming this January: https://t.co/9zgxASSbr1 🎨: Paulo Siquiera pic.twitter.com/xQIgTnlNvB — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 19, 2024

L’OMICIDIO È UN’ARTE!

La violenza e l’occulto che turbinano nell’Universo Marvel trovano la loro strada a Hell’s Kitchen! Mentre macabre scene del crimine iniziano a manifestarsi in tutta la città, tutti gli indizi portano a un colpevole impossibile! Allontanata da Matt Murdock, tocca a Elektra arrivare alla macabra verità, sempre che riesca a sopportarla!

Erika Schultz è felice di continuare il suo lavoro sul personaggio in DAREDEVIL: UNLEASH HELL:

“È stato un vero piacere continuare a scrivere Elektra, soprattutto continuando a farle indossare le corna. In questa nuova serie, abbiamo l’opportunità di mostrare che solo perché non uccide non significa che non vi farà desiderare di farlo. Elektra è nota per la sua brutalità, e qui la vedremo all’opera. Inoltre, con una classificazione Red Band, significa che possiamo essere davvero cattivi con le cose. Non sapete cosa intendo? Lo saprete. Valentina Pinti e io siamo molto entusiasti di mostrarvi questa nuova direzione”