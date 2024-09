Tra le uscite Planet Manga del 26 settembre 2024 troviamo l’esordio di She Is Beautiful, un intricato mystery tutto al femminile firmato da Jun Esaka e Takahide Totsono.

Inoltre arrivano l’Ultimate Deluxe Edition dell’Omnibus di Puella Magi Madoka Magica e le nuove uscite di successi come Berserk Serie Nera, Uncle From Another World, True Beauty e Cold Lonely Death.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 26 settembre 2024.

Le uscite Planet Manga del 26 settembre 2024

Twin Star Exorcists 33

5,90 €

CON L’AVVENTO DEL RE IMPURO IL MONDO È DAVVERO PROSSIMO ALLA FINE?

La guerra millenaria tra esorcisti e Kegare si è trasformata in una battaglia disperata in cui le due fazioni si sono coalizzate contro il male ultimo.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Jumbo Max 9

7,50 €

LE PEDINE SI MUOVONO SULLA SCACCHIERA IN UN GIOCO CRIMINALE PERICOLOSO E AVVINCENTE

Dopo aver assalito Suekane, Kishi è pronto a lasciarsi morire. Tateo, entrato nella stanza in cui il ragazzo è rinchiuso, gli dà un flacone pieno di pillole. Vuole davvero eliminarlo? Intanto Kanoko manda Aoi a Yokosuka, dove dovrà mettersi in contatto con Kayo.

La Promessa della Rosa 11

5,90 €

FINO A CHE PUNTO IL DESIDERIO PUÒ CAMBIARE IL CUORE DI UN UOMO?

Continua l’appassionante flashback nel passato oscuro di Retsu, l’erede della prestigiosa famiglia Shiranui: la decisione di scalare il potere spodestando il padre, i mezzi immorali, l’ostinazione incrollabile. Tutto per avere una donna: Iroha Rokujo.

Trinity Seven l’Accademia delle Sette Streghe 30

6,90 €

ARATA SI STA ALLENANDO PER LA BATTAGLIA CONTRO ARIAN, ACQUISENDO SEMPRE PIÙ POTERE E CONTROLLO…

Intanto un’altra avversaria si presenta sul suo cammino… Se la dovrà vedere contro Levi, la ninja dai poteri straordinari, un vero portento!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

My Home Hero 22

7,00 €

IL PASSATO DI SHINO

In questo 22° appuntamento con il manga di Naoki Yamakawa e Masashi Asaki viene svelata la storia di come Shino sia diventato uno dei capi del clan Manokai e di come abbia reclutato Kubo.

Consigliato a un pubblico maturo.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Ennead 6

15,00 €

SI CONCLUDE LO SCONTRO PER IL DOMINIO SULL’EGITTO

Il tribunale dell’Enneade si trova a decretare le sorti del vincitore e dello sconfitto, eppure non tutti gli dei sono pronti ad accettare il verdetto supremo… perfino qualcuno tra i più insospettabili!

Consigliato a un pubblico maturo.

True Beauty 13

14,90 €

COM’È DIFFICILE CAPIRE QUANDO L’AMORE, QUELLO CON LA “A” MAIUSCOLA, TI STA DI FRONTE

Rendersi conto dei propri sentimenti è un percorso lungo e delicato. Quello intrapreso da Jugyeong e Suho è stato anche pieno di imprevisti. Ma questa volta sembra tutto diverso. Forse i protagonisti avranno l’occasione di trovare la felicità insieme…

Bless 4

7,00 €

NON SI PUÒ VINCERE SENZA COMPETERE

Jun sogna di andare all’estero per studiare e affermarsi come modella professionista. Aia, invece, nutre ancora dubbi su se stesso: la nuova sfida lanciata dai maestri della Mirror in previsione dell’atteso concorso U21 potrà convincerlo che è questa la sua strada?

Yawara! Ultimate Deluxe Edition 11

15,00 €

SFIDE MONDIALI E PREOCCUPAZIONI EXTRASPORTIVE

Yawara è stata convocata per disputare i mondiali di Judo a Belgrado, dove la attendono le atlete più forti e agguerrite del mondo. Riuscirà a confermarsi? Per fortuna, accanto a lei ci sarà Fujiko, selezionata per fare da sparring alla nazionale femminile.

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 11

15,00 €

ENTUSIASMANTI PARTITE CON GIOCATORI FORTISSIMI

Hikaru è entrato finalmente nel mondo del professionismo; questo vuol dire che è arrivato a un passo da Akira, suo grande rivale. La prima sfida ufficiale vede il protagonista affrontare il celeberrimo meijin Toya, il padre di Akira

Bakuman! 11

7,50 €

QUANTO PUÒ SCENDERE IN BASSO UN AUTORE PUR DI OTTENERE LA SERIALIZZAZIONE SU JUMP?

Tooru Nanamine torna alla carica con un metodo ancora più spregevole, mentre gli Ashirogi riflettono su come attirare l’attenzione dei lettori. Il risultato a cui giungono rivoluzionerà tutto ciò che credevate di sapere sugli shonen manga!

Cold Lonely Death 5

7,00 €

UN MOSAICO CHE INIZIA A PRENDERE FORMA

Chi è l’agente Suzuki? Kanon Hasumi trova una tessera dell’intricato puzzle sepolta nel giardino di Villa Haikawa… Il colpevole sembra essere a portata di mano, ma la polizia vacilla e degli innocenti rischiano la vita.

D.N Angel – Ultimate Deluxe Edition 4

15,00 €

ICE AND SNOW

Mentre proseguono i preparativi in vista della recita, Dark deve trovare un modo per salvare Daisuke dal mondo dentro al dipinto. Questo, senza destare i sospetti di Riku e degli altri compagni di classe…

Uncle From Another World 8

7,00 €

ALLA SCOPERTA DI UN NUOVO DUNGEON NELL’ALTOPIANO DI TELLOST

Molti avventurieri hanno provato ad affrontarlo, ma con scarsi risultati. Sembra che qualcosa di sinistro si nasconda dentro i cunicoli. Nessuno però può fermare lo zio e l’Elfa, nemmeno un potentissimo esercito di scheletri viventi…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

She is Beautiful 1

7,00 €

UN MYSTERY TUTTO AL FEMMINILE PRONTO A SCONVOLGERVI

Il Familie è un misterioso edificio che ospita solo bambine. Al compimento dei dieci anni, ognuna di loro viene assegnata a una divisione. Kurumi non vede l’ora di scoprire quale sarà la sua, ma la sera prima del suo compleanno si addormenta, per risvegliarsi… quattordici anni dopo! Cos’è successo?

Puella Magi Madoka Magica Ultimate Deluxe Edition – Omnibus

14,90 €

TUTTA LA SAGA DELLE PUELLA MAGI IN UN UNICO VOLUME OMNIBUS

Dall’incontro di Madoka con il misterioso Kyubei al racconto del passato di Homura, fino a scoprire il loro ultimo desiderio. La nuova edizione arricchita da disegni aggiornati per la prima volta in un unico volume!

IL MANGA BASATO SULL’ANIME DISPONIBILE SU CRUNCHYROLL

Boy’s Abyss 14

7,00 €

UNA SCOPERTA INQUIETANTE

Assieme a Reiji, Gen torna sul luogo del delitto commesso per cercare il cadavere. Ma la situazione inaspettatamente si complica. Nel frattempo, la professoressa Shibusawa prende la decisione di incontrare una certa persona…

Otherside Picnic 11

7,90 €

AL LIMITE DELLA FOLLIA

Sorawo e Kozakura vengono intrappolate da una strana ragazza, Luna Urumi, che può manipolare le menti con la voce ed è ossessionata da Satsuki Uruma. Che abbia a che fare con l’Altra Parte? E cosa vuole da loro? Una situazione davvero pericolosa…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Berserk Collection Serie Nera 42

5,50 €

Il primo numero di Berserk realizzato dopo la scomparsa del compianto Kentaro Miura, grazie alla supervisione di Kouji Mori e all’impegno dei membri dello Studio Gaga. Ora che davanti a Gatsu e a Caska il ragazzino dai capelli neri apparso misteriosamente sull’isola degli Elfi si è trasformato in Grifis, tutto può succedere…

Berserk Collection Serie Nera 42 sarà disponibile anche in un’edizione speciale corredata da splendidi tarocchi da collezione!

Bleach 61

5,20 €

La grande ombra dei quincy si estende sulla Soul Society, mentre Ichigo percorre il cammino necessario a riavere la propria zanpakuto!

Bleach 63

5,20 €

Non esiste limite alle tecniche di combattimento a cui possono ricorrere i quincy. Sono così assurde e imprevedibili da rendere estremamente difficile il contrattacco. Mentre gli shinigami sono impegnati sul campo di battaglia, in un’altra sede Uryu compie una scoperta che lo lascia a bocca aperta.

Bleach 68

5,20 €

Ci sono guerre di conquista. E ci sono guerre di annientamento. Il re dei quincy non mira a ridurre in ginocchio la Soul Society, quello che vuole è estinguerla completamente. E conosce il punto in cui colpire per dare il via alla distruzione totale.

Black Clover 32

Purple 45

5,20 €

I maghi del Toro Nero uniscono le forze per liberare il loro amato comandante Yami.

Le probabilità di successo, tuttavia, sono avverse ad Asta e compagni.

Lucifero, il potentissimo re dei demoni, sta infatti per completare la sua manifestazione…

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 1

5,20 €

Richiestissimo dai fan di tutta Italia, finalmente arriva il manga capolavoro di Yana Toboso! Una storia in cui un irresistibile black humour si fonde sapientemente al dramma, in un intreccio ricco di emozionanti colpi di scena. Sullo sfondo di un’Inghilterra vittoriana sapientemente rielaborata, preparatevi a scoprire il segreto che lega Ciel Phantomhive, un ragazzino che è l’unico erede rimasto in vita del casato dei Phantomhive, al suo perfetto, quasi irreale, maggiordomo Sebastian. Perché in questa storia, tutti sono molto più di quello che sembrano. State per scoprire perché!

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 2

5,20 €

Ciel Phantomhive, giovane capo del casato Phantomhive, e il suo misterioso maggiordomo Sebastian svelano alcuni misteri avvolti nella nebbia londinese. Elegante, raffinato, inquietante, con un perfetto equilibrio tra dramma e black humour. Un numero emozionante!

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 7

5,20 €

Gli orrori più grandi si nascondono in luoghi impensabili. Ciel Phantomhive e il suo maggiordomo Sebastian sono impegnati a indagare su un caso che li ha condotti a infiltrarsi in un circo che nasconde molti segreti. Settimo appuntamento con il capolavoro di Yana Toboso, un’irresistibile miscela di azione, suspense e sovrannaturale. Preparatevi, signori, a un divertimento letale!