Magia Record: slitta la data di inizio della stagione finale dell’anime

Giunge un importante annuncio per tutti fan della serie anime Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story.

Stando a quanto riferisce il suo account ufficiale Twitter, l’inizio della stagione finale di questa produzione animata è stata posticipata al 2022. Sebbene le ultime notizie in tal senso davano per certo un debutto verso la fine del 2021, lo staff coinvolto per l’occasione ha rivisto i propri piani facendo slittare, così, l’uscita alla prossima primavera.

Qualche dettaglio su Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story

L’anime in oggetto è tratto dall’omonimo videogioco per Android e iOS sviluppato da f4samurai e rilasciato nel 2017. Questa trasposizione videoludica è uno spinoff dell’anime Puella Magi Madoka Magica.

La prima stagione è stata trasmessa dal 5 gennaio al 29 marzo 2020. A seguire, la sinossi estratta dal sito ufficiale della piattaforma VVVVID:

La città di Kamihama è intrisa di magia. Infatti, arrivate da ogni dove, ci sono ragazze dotate di poteri magici. Li hanno ereditati dalle streghe, per combattere. Iroha Tamaki è arrivata a Kamihama per un motivo preciso: trovare la sorella minore Ui. Anche Madoka Kaname è arrivata in città ed è alla ricerca della sua amica scomparsa Homura Akemi.

Puella Magi Madoka Magica in Italia

Se si vuole recuperare la serie principale, basta leggere la presentazione dell’editor di Planet Manga che pubblicò in occasione dell’adattamento del manga per il mercato italiano: