Tra le uscite manga Star Comics del 24 settembre 2024 troviamo il primo volume della nuova edizione di One Pound Gospel di Rumiko Takahashi e il volume unico Transparent Love di hitomi.

Inoltre continuano i grandi successi come One Piece New Edition, Detective Conan New Edition e Dragon Ball Ultimate Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 24 settembre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 24 settembre 2024

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 51

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Conan e i suoi amici si recano presso la villa di Sonoko, ma a causa di un incidente sono costretti a chiedere alla casa vicina di poter usare il telefono. A quanto pare, però, questa dimora è infestata da un demone e in una delle stanze giace il corpo di uno dei proprietari dell’immobile, la musicista di una famosa band…

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 29

di Akira Toriyama

€ 15,00

Un sigillo sta per essere infranto e rivelerà al mondo un nemico dalla potenza agghiacciante! Non perdetevi il primo volume della saga di Majin Bu!

MIX n. 20

MUST n.152

di Mitsuru Adachi

€ 5,50

Nel torneo estivo di baseball liceale di Tokyo est, l’Istituto Meisei è passato in finale, ma quando ormai una sola vittoria separa la squadra dal Koshien, il padre di Toma muore. Il ragazzo non sale sul monte di lancio e il Meisei perde. Mentre Toma, Soichiro e Otomi affrontano a modo loro il lutto, si fa autunno…

ONE PIECE NEW EDITION n. 104

GREATEST n.282

di Eiichiro Oda

€ 5,20

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

Dopo il lungo dominio di Kaido e Orochi, il paese chiuso verrà infine liberato? I suoi abitanti torneranno a sorridere di vera gioia? Tutto dipende da un pugno di Rufy! La saga di Wa raggiunge il culmine con un epilogo stratosferico!

ONE POUND GOSPEL n. 1

UMAMI n.25

di Rumiko Takahashi

€ 19,00

Un pugile con problemi di peso che non riesce a prendere la boxe seriamente, una ragazza che ha scelto di seguire la via del Signore per salvare le pecorelle smarrite… Dal loro incontro scaturisce una delle miniserie più dolci e divertenti della storia dei manga, che non mancherà di stupire anche i fan di più lunga data di sua maestà Rumiko Takahashi! A grandissima richiesta, Star Comics presenta in una nuova, accurata edizione in due volumi, una delle perle più ricercate della “Principessa del Manga”!

TRANSPARENT LOVE

QUEER n.98

di hitomi

€ 7,50

UN VOLUME EMOZIONANTE E COMMOVENTE SUL MIRACOLO DELL’AMORE.

CONTENUTI ESPLICITI!

Fin dall’infanzia Miki Donoue è perseguitato dalla sfortuna e finisce con l’attirare su di sé episodi spiacevoli di ogni natura. Una sera, incontra un misterioso uomo dai capelli bianchi e dai lineamenti “trasparenti” che gli propone di trasferire su di sé tutta la sua sventura. Si tratta in realtà di un “akashibito”, un essere dalle sembianze umane in grado di trarre nutrimento dalle emozioni degli uomini. I due stipulano così un contratto e cominciano una curiosa convivenza, ma dopo un po’ l’akashibito inizia a sentirsi attratto da Miki… Come si evolverà il loro rapporto?

hitomi segna il suo arrivo in Italia con un volume unico emozionante e commovente sul miracolo dell’amore, nominato anche ai ChilChil BL Awards 2023!

WELCOME TO THE BALLROOM n. 11

MITICO n.305

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Tatara e Chinatsu hanno compreso appieno la danza reciproca, arrivando quasi a una fusione totale e catturando l’attenzione dell’intera platea, mentre Kugimiya è determinato a esibirsi fino alla fine in un ballo elaborato, fatto di grinta e delicatezza. I risultati stanno per essere annunciati… Quale coppia vincerà il torneo?!

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 4

GHOST n.223

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Prosegue la selezione per diventare discepolo della maestra Genkai! Nella quarta prova Yusuke e Kuwabara dovranno affrontare in combattimento i partecipanti rimasti, ma tra di loro si cela Rando, il famigerato demone che vuole impossessarsi dei segreti della maestra…