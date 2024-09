One Piece – Netflix: svelata la prima immagine ufficiale di Chopper

Il live-action di One Piece è pronto a tornare ad entusiasmare i fan con la seconda stagione attualmente in fase di sviluppo. Dopo il debutto su Netflix l’anno scorso con la prima stagione, One Piece ha sfidato tutte le probabilità per diventare un nuovo successo di Netflix. In questo momento, è in corso la produzione della seconda stagione, e abbiamo scoperto qualcosa sui suoi nuovi personaggi. Soprattutto i fan potranno finalmente dare un’occhiata alla prima immagine ufficiale di uno dei personaggi più attesi della seconda stagione, ossia Tony Tony Chopper.

Come si può vedere di seguito, la prima immagine del dottore della ciurma di Rufy arriva direttamente dalla Geeked Week di Netflix. Matt Owens, lo showrunner del live-action, ha inaugurato il primo sguardo a Chopper dopo la condivisione di un video con i fan. Nella clip, la star Inaki Godoy presenta Chopper, ma parte del suo viso è oscurata.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 19 settembre 2024

Da questa prima immagine, si capisce che Chopper sarà realizzato per il live-action ricorrendo alla CGI. Possiamo vedere la renna che indossa il suo iconico cappello rosa in questa breve inquadratura, e sembra molto fedele al design di Oda. Si possono distinguere con chiarezza solo le sue corna che spuntano dal cappello, il resto invece è oscurato, oltre che rappresentato di spalle, tranne le sue orecchie. Chiaramente, il team di Netflix farà uno sforzo importante per dare vita a Chopper e sicuramente il risultato finale sarà incredibile.

Al momento, non abbiamo notizie su chi doppierà Chopper in One Piece di Netflix o se verrà utilizzata la motion capture per dare vita al dottore. Sappiamo però qualcosa sulla sua introduzione nella serie. Katey Sagal sarà l’attrice che interpreterà la dottoressa Kureha, quindi Chopper reciterà a contatto stretto con lei e con il Hiruluk.

Netflix ha anche condiviso altri aggiornamenti sui nuovi casting della seconda stagione di One Piece. Quelli più recenti hanno infatti rivelato che Miss All Sunday, che i fan conoscono meglio come Nico Robin, sarà interpretata da Lera Abova. E al fianco di Miss All Sunday ci sarà Crocodile che sarà a sua volta interpretato da Joe Manganiello.

Fonte – Comicbook