Tra le uscite Planet Manga del 12 settembre 2024 troviamo l’esordio dello shonen manga dedicato a Magic The Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated, serie che in ognuno dei 12 numeri conterrà anche una speciale carta foil esclusiva.

Inoltre l’esordio di Boruto: Two Blue Vortex la conclusione di Aragane No Ko Diamond in the Rough e un nuovo isekai ambientato nell’universo di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, Un altro Mito di Hades: Dark Wing.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 12 settembre 2024.

Le uscite Planet Manga del 12 settembre 2024

Undead Unluck 17

5,20 €

RIUSCIRÀ UNLUCK A COMPLETARE LA MISSIONE E A SALVARE IL SUO AVVERSARIO? Per localizzare l’Artifact Remember, Fuko ha infine accettato la quest della cattura di Unavoidable ed è pronta a salire sul ring per sfidare il campione di pugilato Void… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU DISNEY+

Shy 18

5,20 €

COME SI COMBATTE LA PROPRIA PAURA PIÙ GRANDE? L’Amararilk Cabala si diverte a rendere la vita degli altri un film horror, beandosi delle grida e degli sguardi di terrore. In una battaglia che la costringerà a scrutare nell’abisso, Shy dovrà rievocare il trauma che l’ha segnata nel profondo e trovare la risposta a una domanda… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Aragane No Ko Diamond in the Rough 9

7,50 €

UNA MEMORABILE CONCLUSIONE Ora che Kai, il detentore del Red Diamond, è tornato dalla sua famiglia, chi sarà il prescelto di Aragane? Nell’atto finale del manga di Nao Sasaki gli eventi precipitano in un conflitto esplosivo e scatta una riflessione pungente sul rapporto fra destino e responsabilità personale.

Shangri – la Frontier 16

5,20 €

ULTIMATE MITIAS CONTRO ULTIMATE CURSED PRISON Dopo due riprese spettacolari, lo scontro fra l’indiscussa regina dei picchiaduro e il kusogamer prestato al mondo dei pro entra nel round decisivo. No Name o Sylvia Goldberg… chi riuscirà a imporsi nel match più atteso della GCC? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Shangri – la Frontier Espansion Pass 16

8,20 €

Un’edizione imperdibile per chi vuole sapere tutto, ma proprio tutto, su Shangri-La Frontier. Non perdete i booklet che raccontano ogni aspetto della saga, dalla lore di Shanfro ai kusoge di Rakuro, dalle bizze di Towa alle sfide di Kei.

Saint Seiya i Cavalieri dello Zodiaco the Lost Canvas: il Mito di Hades 18

5,20 €

UNA STRAZIANTE BATTAGLIA PERSONALE Al Santuario, Dohko di Libra si trova nuovamente faccia a faccia con Kagaho di Bennu, determinato a distruggere la Cloth di Athena, indispensabile per decidere l’esito della Guerra Sacra. Nel duello interviene Defteros, il Gold Saint di Gemini, che si prepara a fare i conti col proprio passato.

Togen Anki – Sangue Maledetto 13

5,50 €

LO SCONTRO TOTALE STA PER COMINCIARE Dopo che la Kikoku-tai ha fatto irruzione nel laboratorio eretto sui resti della cascata di Kegon, anche Shiki e compagni arrivano nella base dei Momotaro. Circondato assieme ai suoi allievi da una moltitudine di nemici, Mudano entra in azione…

Spy x Family 13

Planet Manga Presenta

5,20 €

TWILIGHT, LA GENIALE SPIA, RISCHIA DI PERDERE LA VITA IN MISSIONE! Wheeler, agente nemico di Ostania, si sta rivelando un osso troppo duro per il protagonista… ma per la prima volta scopriremo cosa Nightfall è in grado di fare se il suo amato senpai è in pericolo. Statene certi: rimarrete a bocca aperta! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Honeko Akabane’s Bodyguards 2

Manga Sun

5,20 €

C’È UN TRADITORE NELLA CLASSE III SEZIONE 4 DI HONEKO: UNA SPIA, UN INFILTRATO CHE LA VUOLE MORTA Chi è? E perché fa il doppio gioco? Per fortuna Arakuni Ibuki veglia sull’amica d’infanzia. Anche durante la gita scolastica. Si prospettano cinque giorni particolarmente intensi per le guardie del corpo di Honeko Akabane…

Saint Seiya – i Cavalieri dello Zodiaco – Un altro Mito di Hades: Dark Wing 1

Capolavori Manga

5,20 €

UNA NUOVA EPICA BATTAGLIA Shoichiro Tokito è un liceale come tanti che, a causa di un incidente, si ritrova nell’Elisio, dove scopre di essersi risvegliato come Wyvern, uno dei più potenti Specter al servizio di Hades. Mentre il ragazzo fa i conti con lo shock della nuova vita, si profila uno scontro tra il regno degli inferi e il Santuario di Athena. UN AVVENTUROSO ISEKAI AMBIENTATO NELL’UNIVERSO DE I CAVALIERI DELLO ZODIACO!

Boruto – Two Blue Vortex 1

Planet Manga

5,20 €

UN EROICO RITORNO A CASA Sono trascorsi due anni dalla fuga di Boruto e Sasuke dal Villaggio della Foglia. Grazie al potere divino dell’onnipotenza, attivato inconsciamente da Eida, il protagonista e Kawaki si sono scambiati di ruolo…

Black Clover 1

5,20 €

ASPIRAZIONI, RIVALITÀ, SFIDE A SUON DI INCANTESIMI Nato senza abilità magiche, deriso da tutti, il giovane protagonista di questo avvincente fantasy non intende piegarsi al destino e coltiva un sogno… In un mondo dove la magia è tutto, lui vuole diventare il più potente dei maghi!

Berserk Deluxe 8

50,00 €

CONTINUA IL CAPOLAVORO DI KENTARO MIURA IN EDIZIONE DEFINITIVA

Gatsu ha ritrovato Caska, ma ora il viaggio dei due marchiati è diventato persino più pericoloso: il mondo, infatti, è sempre più magico e terrificante. Mentre il suo cuore è diviso tra la sete di vendetta e il desiderio di proteggere la donna amata, il Guerriero Nero torna alla miniera di Godor, dove lo attende un incontro a dir poco sconvolgente!

Magic the Gathering: Destroy all Humankind – They Can’t Be Regenerated 1

7,90 €

LO SHONEN MANGA DI MAGIC THE GATHERING!

Una serie conclusa in 12 volumi, ognuno dei quali, solo per la prima tiratura, conterrà una carta foil promo in lingua inglese esclusiva per Panini.

Luglio 1999: secondo Nostradamus la fine del mondo è ormai prossima. Hajime Kano sfrutta ogni momento libero per giocare a Magic The Gathering.

Questo, immancabilmente, scatena i rimproveri di Emi Sawatari, l’unica studentessa della scuola con un rendimento migliore del suo.

Un giorno, però, cambiando negozio specializzato il ragazzo incontra proprio la sua storica rivale.

Che anche lei sia un’amante dei GCC?

