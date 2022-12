Aragane No Ko – Diamond In The Rough 1 – il magico legame con le meraviglie della terra (RECENSIONE)

Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-12-09T08:00:40+01:00 Autori: Nao Sasaki Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,00 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 17/11/2022

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 1 lancia una nuova storia in terra nostrana, che fonde alcuni generi derivanti dallo shonen classico e quello moderno, donando un primo volume se non eccezionale, davvero molto interessante e intrigante.

Ormai anche il grande pubblico si è appassionato a questo medium e sa perfettamente come sono impostate questo genere di storie. Il discorso ormai è diventato virale dopo il successo di Demon Slayer, il manga che ha diviso in due tutti gli appassionati quest’arte nipponica.

Aragane No Ko potrebbe essere lo stesso dato che offre alcuni spunti interessanti alla merce di numerosi cliché del genere e del target di riferimento, ancora una volta impresso su quello shonen. Per altri tratti invece, soprattutto per quello stilistico, risulta essere opposto al già citato target.

Le classifiche di fine anno infatti pongono questo genere di storie tra le più vendute di sempre e quindi gli editori cercano di creare qualcosa che possa piacere a tutti, anche se spesso ci si dimentica dei lettori più navigati.

Il primo volume del manga pone al centro delle vicende dei protagonisti interessanti e il power system sembra ricordare molto quello di Fullmetal Alchemist, insieme ad alcune scene e determinate scelte di scrittura della trama e dei personaggi.

Sembra una storia molto banale e già vista messa così, ma nonostante tutto si lascia leggere e l’impostazione riguardante la connessione tra le rocce, la magia e la terra potrebbe condurre a qualcosa di ampiamente vasto e molto intrigante.

La magia delle pietre al centro di ogni attività umana

Akeboshi è un artigiano minerario esperto che successivamente alla conoscenza del protagonista Kai decide di prendere il ragazzino indifeso sotto la sua ala, visto il suo potenziale ancora inespresso.

Nel corso delle pagine, che divorerete come le vostre patatine preferite, imparerete a conoscere la bellezza del legame che mano mano si formerà tra i due e capirete di come un maestro ed un allievo possono danzare insieme per raggiungere contemporaneamente due obiettivi diversi.

Come anticipato nonostante siano presenti elementi tipici del genere (come ovvio che sia ndr), spesso ci troviamo di fronte alcune linee di dialogo molto interessanti al fronte di determinate sequenze di combattimento che fanno il verso a FMA.

Nonostante questo il sistema di combattimento escogitato da Nao Sasaki sia a livello scritturale che visivo risulta essere molto interessante e potenzialmente ampio come sviluppo, date le forti basi dello script e l’impostazione originale.

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 1 – il magico legame con le meraviglie della terra (RECENSIONE)

Come se non bastasse il tratto del mangaka non è sicuramente tipico degli shonen e offre una visione diversa del tutto, quasi da sembrare uno stile da “Comic americano” fuso allo stile orientale. Giusto per capirci la stesura e l’impostazione delle tavole ricordano il lavoro di Fujimoto fatto con Chainsaw Man.

Aragane No Ko ha ottime basi e l’autore riesce comunque a equilibrare il tutto uscendo a volte fuori dagli schemi dello shonen classico. Un primo volume completo che racchiude tutto quello che dovrebbe contenere un primo volume di una storia.