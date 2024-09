Boruto: Two Blue Vortex: svelata la nuova forma di Kurama

Boruto: Two Blue Vortex ha cambiato il mondo dei ninja in modo drastico. Concentrandosi su un Boruto Uzumaki cresciuto di tre anni che combatte sia contro i nemici che contro gli alleati, uno dei cambiamenti più grandi è sicuramente quello di Kurama. La Volpe a Nove Code, dopo la sua morte nella lotta contro Jigen, non è più legata al Settimo Hokage, ma si ritrova in un luogo inaspettato. Ora condivide il corpo con la figlia di Naruto, Himawari Uzumaki, la sorella di Boruto, che ha ora un potere di spessore su cui contare proprio come faceva Naruto. E una nuova illustrazione di Boruto ha rivelato uno sguardo più approfondito sia a Kurama che sul suo nuovo “contenitore”.

Kurama è uscita dalla scene dopo aver dato a Naruto l’energia di cui aveva bisogno per sconfiggere il leader dell’Organizzazione Kara, Jigen. Usando questa nuova “Modalità Bayron” per sconfiggere Jigen e impedirgli di impossessarsi del corpo di Kawaki, il Settimo Hokage ha avuto un ultimo momento strappalacrime con la Volpe a Nove Code.

FULL ILLUSTRATION OF HIMAWARI AND KURAMA FOR BORUTO: TBV VOLUME 3 ‼️‼️ pic.twitter.com/mfUrY0clan — Hina (@Hinaaa_Uzumaki_) September 4, 2024

Per concludere Boruto: Naruto Next Generations, molti fan non credevano che Kurama sarebbe mai tornato, quindi sono rimasti scioccati nel rivedere il juubi a Nove Code. Apparendo nel corpo di Himawari mentre gli Alberi Divini attaccavano il Villaggio della Foglia Nascosta, Kurama sembra molto diverso dalla sua precedente iterazione.

Ancora oggi, la Volpe a Nove Code non è del tutto sicura del motivo per cui risiede nel corpo di Himawari. Molto probabilmente, Kurama si è reincarnato all’interno della figlia di Naruto dopo la sua morte per la linea di sangue condivisa tra Himawari e suo padre. Finora, i fan hanno potuto vedere solo brevemente il potere che Himawari ha a sua disposizione, ma la partnership è tale da renderla una delle guerriere più forti del mondo ninja.

Per quanto riguarda l’anime, al momento Studio Pierrot deve ancora annunciare quando aspettarsi di rivedere Boruto sul piccolo schermo. Lo studio di animazione ha precedentemente affermato di prendere in considerazione un approccio più stagionale per i suoi progetti. Inoltre i fan non hanno dimenticato che Pierrot ha precedentemente affermato che avrebbero creato quattro nuovi episodi originali della serie di Naruto, anche se questi sono state posticipati a tempo indeterminato.

Fonte – Comicbook