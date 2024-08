Tra le uscite DC targate Panini del 29 agosto 2024 continua l’evento Titans: Beast World, che si arricchisce del primo Special il cui vediamo le conseguenze della vicenda in alcune delle maggiori città del DC Universe: si inizia subito con Metropolis e Gotham City!

Inoltre si conclude Joker: Anno Uno sulle pagine di Batman, mentre la Justice League è protagonista di un incredibile crossover che vedrà Godzilla e Kong invadere l’Universo DC!

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 29 agosto 2024.

Le uscite DC Panini del 29 agosto 2024

Batman 101

6,00 €

Contiene: Batman (2016) #144/145

La Red Hood Gang è scatenata e l’unico che può fermarla è… Joker!

In un futuro in cui la minaccia del Principe Pagliaccio del Crimine incombe, riuscirà Batman a battere un virus devastante?

L’Uomo Pipistrello deve escogitare una fuga dalla prigione di Zur EnArrh… ma quale oscuro segreto cambierà per sempre il suo mondo?

L’agghiacciante conclusione di Joker: Anno Uno e l’inizio di una nuova, incredibile saga!

Batman e Robin 5

DC Select 21

3,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #5

Robin ha un obiettivo: scoprire l’identità di Shush, la criminale che nell’ultimo periodo si è rivelata una vera spina nel fianco per lui e Batman.

Chi è davvero questa donna? E se avesse un legame con il passato del Ragazzo Meraviglia?

Nel frattempo, Bruce Wayne ha deciso di partecipare a un evento organizzato presso la scuola di Damian: come reagiranno le altre famiglie?

Un nuovo, spumeggiante capitolo disegnato da Nikola Čižmešija, l’estroso artista di Batman Incorporated e La Spada di Azrael: Il ritorno dell’Angelo Guerriero!

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 19

Batman/Superman 50

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #19

Festeggiamo cinquanta numeri del mensile dedicato ai team-up tra l’Uomo d’Acciaio e il Cavaliere Oscuro!

Si conclude la storia sulle origini del tandem migliore del mondo!

Cos’hanno in comune l’Enigmista e la Zona Fantasma? E quali segreti Batman e Superman apprenderanno l’uno dall’altro che definiranno la loro amicizia?

Inoltre, il preludio a un grande evento ambientato ai giorni nostri!

Superman 12

Superman 65

5,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #1059/1060

Superterroristi a Metropolis: Terra Blu all’attacco!

Il vero volto di Nora Stone!

Otho-Ra, la figlia di Superman, prigioniera dell’abisso!

Superman e John Constantine: viaggio all’inferno (o quasi)!

Wonder Woman 6

Wonder Woman 53

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #6

Wonder Woman affronta i suoi più letali nemici nell’acclamata serie di Tom King e Daniel Sampere!

Dopo che Diana ha respinto i suoi precedenti attacchi, il Sovrano le scaglia contro i peggiori supercriminali dell’Universo DC!

Inizia la guerra contro la Donna delle Meraviglie, ora una fuorilegge privata della fiducia degli uomini.

Inoltre, la conclusione delle avventure di Trinity e dei Super Sons!

Titans: Beast World 2

DC Crossover 37

5,00 €

Contiene: Titans: Beast World (2024) #2/3

Continua Beast World, il nuovo evento scritto da Tom Taylor (Injustice) e disegnato da Ivan Reis (Detective Comics)!

La Terra è ostaggio di creature mostruose e solo i Titans possono fermarle! Riuscirà il gruppo guidato da Nightwing a intervenire o verrà contagiato dalle spore che stanno soggiogando l’umanità?

Amanda Waller è pronta a tutto pur di sconfiggere gli eroi, tanto da affidarsi ad alleati pericolosissimi!

Nel frattempo, Raven tenterà di aiutare Beast Boy sfruttando i suoi straordinari poteri.

Lanterna Verde di Geoff Johns 23

DC Best Seller

4,90

Contiene: Green Lantern (2005) #54/57

Proseguono le avventure di Hal Jordan scritte da Geoff Johns e illustrate da Doug Mahnke!

Una creatura misteriosa sta dando la caccia alle entità che governano lo spettro emozionale. Parallax è già stato catturato e Ion è il prossimo sulla lista!

Hal dovrà stringere insolite alleanze se vuole provare a fermare questa nuova minaccia. Qualcuno ha detto Hector Hammond e Lobo?

Un tassello fondamentale nella mitologia dell’Universo DC, con il mistero della Lanterna Bianca e un nuovo leader per le Lanterne Viola!

Titans: Beast World Special 1

15,00 €

Contiene: Titans: Beast World – Waller Rising (2024) #1, Titans: Beast World Tour – Metropolis (2024) #1, Titans: Beast World Tour – Gotham (2024) #1

Le conseguenze di Titans: Beast World sull’Universo DC in un imperdibile volume speciale!

La battaglia fra i Titans guidati da Dick Grayson e il conquistatore cosmico Starro infuria in tutto il pianeta, ma cosa sta succedendo a Gotham e a Metropolis?

Vari eroi uniranno le forze per fermare il temibile Dottor Hate, ma anche Amanda Waller sta per fare la sua mossa!

Fra i tanti sceneggiatori di questo volume, Nicole Maines, interprete televisiva di Dreamer, e Chip Zdarsky, l’attuale penna di Batman!

Justice League VS. Godzilla VS. Kong

Dei e Mostri

DC Collection

30,00 €

Contiene: Justice League vs. Godzilla VS. Kong (2023) #1/7

Il momento è giunto: Clark Kent sta per chiedere a Lois Lane di sposarlo!

Sembra tutto perfetto, quando all’improvviso la terra trema e dalla baia emerge Godzilla, che pare del tutto intenzionato a devastare Metropolis!

È l’inizio di una vera e propria invasione di kaiju nell’Universo DC! Ma cosa ha causato la crepa dimensionale tra il MonsterVerse e il mondo di Superman? È ciò che la Justice League dovrà scoprire… prima che entri in scena anche Kong!

Brian Buccellato e Christian Duce scatenano i titani in un epico crossover!

Batman: I Cancelli di Gotham

22,00 €

Contiene: Batman: Gates of Gotham (2011) #1/5, Detective Comics Annual (1988) #12 (III), Batman Annual (1961) #28 (III)

Il futuro di Gotham è iniziato con un’esplosione e potrebbe finire nello stesso modo…

Agli albori del XX Secolo, tre importanti famiglie determinarono la costruzione della versione moderna della città. Nel presente, un pazzo dinamitardo dal rancore secolare minaccia di far crollare ogni cosa.

Per scoprire il suo legame con il passato violento della città, il Cavaliere Oscuro dovrà unirsi a Robin, Red Robin e all’agente di Batman Inc. Black Bat.

Scott Snyder, Kyle Higgins e Ryan Parrott danno vita a uno sconvolgente mistero che risale agli albori di Gotham: il preludio ideale alla serie di Batman targata The New 52.

Demon di Garth Ennis 2

DC Deluxe

33,00 €

Contiene: Demon (1990) #0, #50/58

Il volume conclusivo dell’indimenticabile ciclo di Demon firmato da Garth Ennis e John McCrea!

Il passato di Jason Blood svelato: il demone infernale e l’umano a cui è legato potrebbero non essere così diversi!

Il Paradiso dichiara guerra all’Inferno.

I demoni si uniranno e sarà Etrigan a guidarli… ma chi ne uscirà vincitore?

Batman/Catwoman

Dc Black Label Deluxe

42,00 €

Contiene: Batman/Catwoman (2020) #1/12, Batman/Catwoman Special (2022) #1, Batman Annual (2016) #2, Detective Comics (1937) #1027 (IX), Catwoman: 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2020) #1 (III)

Torna in un’elegante edizione cartonata la maxi serie di Tom King, Clay Mann e Liam Sharp che esplora il presente, il passato e il futuro del Cavaliere Oscuro e della Felina Fatale!

Nel presente incontreremo il Fantasma, una vecchia fiamma di Bruce Wayne…

…mentre nel futuro Selina Kyle si ritroverà ai ferri corti con Helena Wayne, sua figlia, e dovrà fare i conti con la morte dell’adorato Uomo Pipistrello.

Il volume include anche Batman/Catwoman Special, disegnato dal compianto John Paul Leon, e altre storie (tra cui una inedita) che Tom King, negli anni, ha dedicato a Batman e Catwoman!

Batman/Scooby-Doo: Spettri e Mantelli

Dc Fun

9,90 €

Contiene: Batman & Scooby-Doo Mysteries (2021) #1/2, #12

L’improbabile ma irresistibile alleanza tra il Cavaliere Oscuro e la Mystery Inc.!

Un tris di indagini a metà tra misteri e fantasmi che mette alla prova la strana coppia Batman/Scooby!

Presenze ultraterrene nella Bat-caverna? Non c’è problema: ci pensano Shaggy, Scooby, Velma, Fred e naturalmente Daphne!

Con la partecipazione di Robin, Alfred e persino Joker!

The Unwritten 4

Leviatano

DC Black Label Hits

15,00 €

Contiene: The Unwritten (2009) #19/24

Prosegue la ricerca di Tom Taylor in una realtà che si mescola sempre più con quella fittizia dei romanzi scritti da suo padre.

Ora è a Nantucket, il luogo in cui è stato scritto uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi: Moby Dick.

Ben presto si manifesta una gigantesca balena bianca che dimostra, una volta di più, quanto sia vicina la collisione di due mondi. E la Cabala è sempre più vicina…

Mike Carey e Peter Gross proseguono il loro capolavoro incentrato sull’amore per le storie e le potenzialità dell’immaginazione.