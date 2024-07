Deadpool è morto, ma entra in scena sua figlia

La figlia di Wade Wilson, Ellie, assumerà il ruolo di Deadpool dopo la morte del padre nei prossimi numeri della serie regolare del Mercenario Chiaccherone.

È stato precedentemente annunciato che Wade Wilson incontrerà la sua fine per mano del nuovo supercriminale Death Grip questo settembre in DEADPOOL #6. In seguito a questa scioccante svolta degli eventi, sua figlia, Ellie Camacho, assumerà il ruolo di un nuovo Deadpool a partire da DEADPOOL #7 di ottobre!

Death Grip does the unthinkable in #MarvelComics‘ ‘Deadpool #6! Cody Ziglar and Rogê Antônio’s ‘Deadpool’ comics run reaches a startling turning point this September with the death of Wade Wilson. pic.twitter.com/51Hq64LeCf — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) June 20, 2024

Come rivelato al Diamond Retailer Lunch del San Diego Comic-Con, il nuovo ruolo di Ellie è l’ultimo colpo di scena in quella che è stata una corsa sulle montagne russe dello scrittore Cody Ziglar. Per dare il benvenuto alla nuova Mercenaria Chiacchierona, Ziglar sarà affiancato dall’artista ospite Andrea Di Vito e dalla co-sceneggiatrice Alexis Quasarano, al suo debutto in Marvel Comics.

JUST REVEALED AT #MARVELSDCC: Deadpool is dead, long live Deadpool! Get your first look at Wade’s daughter Ellie taking up the mantle in two new covers, and follow her new mission in ‘Deadpool’ #7 by writers Cody Ziglar and Alexis Quasarano, with art by Andrea Di Vito this… pic.twitter.com/bkUT7Ty9Um — Marvel Entertainment (@Marvel) July 26, 2024

Deadpool è caduto e sua figlia Ellie ha preso il suo posto! Taskmaster continua il suo addestramento da mercenaria, ma ciò che vuole veramente è la vendetta. E per ottenerla, avrà bisogno dell’aiuto di sua “sorella” Princess, il cane-simbionte nato da un innesto di Carnage nel corpo di Deadpool, introdotta nella precedente serie di Alyssa Wong e Martin Coccolo.