New Gods: la serie di Ram V e Evan Cagle sarà un cardine di DC All In

Se dal punto di vista editoriale abbiamo avuto molti dettagli su DC All In, dal punto di vista narrativo sappiamo ancora molto poco, ma da quanto si è capito la prossima serie dei New Gods di Ram V e Evan Cagle racconterà avvenimenti importantissimi per l’economia del DC Universe (o degli Universi DC?).

Lo sceneggiatore Ram V sta concludendo una run molto apprezzata su Detective Comics per la DC, ma ora è stato rivelato quale sarà il suo prossimo progetto: un revival dei New Gods di Jack Kirby che verrà lanciato alla fine dell’anno. La nuova serie sarà disegnata anche da uno dei suoi collaboratori di Detective Comics: Evan Cagle, che ha realizzato le splendide copertine gotiche di quella serie, sarà l’artista interno della nuova serie regolare, intitolata semplicemente The New Gods.

Parlando al Comic-Con di San Diego di quest’anno, Ram V ha dato qualche indizio su ciò che ci si potrà aspettare dal fumetto, affermando che è legato all’iniziativa DC All In recentemente annunciata dalla DC, anche se bisognerà aspettare la fine di Absolute Power per avere maggior dettagli narrativi:

“Absolute e All In innescano uno squilibrio cosmico che dà inizio a questa spirale tra Nuova Genesi e Apokolips.”

Sappiamo che il signore di Apokolips, Darkseid, sarà il villain principale dell’iniziativa DC All In e sarà anche fondamentale per il nuovo Absolute Universe.

Oltre a Darkseid, in New Gods troveremo personaggi classici come Lightray, Alto Padre, Mister Miracle e Big Barda, che attualmente è un membro delle Birds of Prey. Ha anche suggerito che la paternità sarà un tema chiave della serie.