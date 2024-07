Marvel Studios: Robert Downey Jr torna come Dottor Destino

Il panel dei Marvel Studios alla San Diego Comic Con si è concluso con un vero e proprio annuncio bomba: Robert Downey Jr, l’uomo che ha tenuto a battesimo il Marvel Cinematic Universe interpretando Tony Stark, sarà l’interprete del Dottor Destino, il nuovo grande antagonista dell’universo condiviso.

La notizia di Robert Downey Jr nei panni del Dottor Destino è solo l’apice di una serie di notizie che si sono susseguite nel corso del panel, che ha visto anche la partecipazione di molti attori dei prossimi progetti Marvel, da Harrison Ford (Captain America: Brave New World) a David Harbour e Florence Pugh (Thunderbolts*, di cui è stato mostrato un primo trailer), fino all’intero cast di Fantastic Four.

Proprio il film sul quartetto è stato al centro delle prime, succose anticipazioni: è stato ufficializzato il titolo completo del film, Fantastic Four: First Steps, è stata mostra una “Fantasticar” modellata su quella del film, ovvero una sorta di cadillac volante, e soprattutto sono state mostrate alcune immagini del film, tra cui quelle in cui viene mostrato Galactus.

Ma le notizie più grosse sono arrivate riguardo ai film che usciranno dopo il 2025 (a proposito, implicitamente si è confermato lo slittamento di Blade). Innazitutto è stato annunciato che i prossimi due film degli Avengers, che chiuderanno la fase 6 e la Multiverse Saga, vedranno il ritorno alla regia dei fratelli Russo, registi di Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War e soprattutto Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Se il film in uscita nel 2027 e che chiuderà le saghe attuali ha mantenuto il titolo di Avengers: Secret Wars, Il prossimo film degli Avengers, precedentemente intitolato The Kang Dinasty, è ora intitolato Doomsday: dopo i guai legali di Jonathan Majors e i risultati deludenti di Ant-Man: Quantumania, la trama relativa a Kang il Conquistatore è stata evidentemente accantonata e al suo posto verrà introdotto il Dottor Destino di Robert Downey Jr, la cui presentazione in sala è stata accolta dal delirio dei fan presenti. Togliendosi la maschera sul palco, ha esclamato “New mask, same task“, ovvero “Nuova maschera, stesso compito“, riferendosi probabilmente all’indole di Victor Von Doom di ritenersi l’unico possibile salvatore del mondo, un tratto che spesso lo accomuna a Tony Stark, nonostante l’indole tirannica che lo distingue dall’Avengers Dorato.