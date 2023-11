Sui Ishida (Tokyo Ghoul) parteciperà al progetto dei 40 anni di Dragon Ball

Sui Ishida è famoso in tutto il mondo per aver scritto e disegnato Tokyo Ghoul e presto si unirà ai festeggiamenti del 40° anniversario di Dragon Ball. Stiamo parlando del progetto Super Gallery, che ha già da oltre un anno unito alcuni dei più grandi mangaka di sempre in modo da celebrare il debutto dei Guerrieri Z su Weekly Shonen Jump che risale al 1084. Recentemente abbiamo riportato che Gege Akutami, il mangaka di Jujutsu Kaisen, ha partecipato al progetto ridisegnando la cover del volume 41. E con il presente articolo riportiamo invece che Sui Ishida, sarà il prossimo a unirsi al progetto Dragon Ball Super Gallery.

Dragon Ball ha fatto stupito tutti di recente quando ha annunciato un nuovo progetto anime in lavorazione. Durante il Comic-Con di New York di quest’anno, i fan hanno conosciuto Dragon Ball Daima, che ha presentato una storia inaspettata e inedita. La prossima serie anime vedrà Goku e i guerrieri Z tornare in bambini. Questo ha portato ovviamente molti a ripensare a Dragon Ball GT che ha visto però solo Goku tornare bambino. Per quanto riguarda il manga, la serie Super è ancora in corso e al momento la serie sequel continua ad adattare gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero.

Il Dragon Ball Super Gallery Project ha già riunito alcuni grandi talenti per ricreare le cover più iconiche del manga incentrato su Goku. Ricordiamo infatti Boichi di Dr. Stone, Hirohiko Araki de Le Bizzarre Avventure di JoJo, Tatsuya Endo di Spy x Family, Koyoharu Gotoge di Demon Slayer e molti altri hanno contribuito a celebrare questo progetto. E subito dopo Gege Akutami ora tocca a Sui Ishida unirsi a questi grandi nomi.

Tokyo Ghoul si è concluso nel 2014 e nonostante abbia riscosso un importante successo, il mangaka non è mai tornato a disegnare un seguito. In realtà, dopo la conclusione del manga, Ishida ha lavorato a nuovi progetti nel mondo dei manga. Stiamo parlando di Choujin X, un’altra serie soprannaturale di Ishida arrivata nel 2021 ed è al momento in corso. Recentemente il mangaka è tornato a parlare di Tokyo Ghoul ma lo ha fatto rilasciando dichiarazioni sorprendenti. Infatti, a suo avviso, non lo considera un successo poiché non pienamente soddisfatto della storia e dei disegni.

