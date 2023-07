Metallic Rouge: il nuovo progetto anime di Bones debutterà nel 2024

Recentemente abbiamo riportato che lo studio di animazione giapponese Bones, stava lavorando a un nuovo progetto animato intitolato Metallic Rouge.

E con il presente articolo vogliamo riportare che il sito web ufficiale dell’anime originale Metallic Rouge, ha annunciato il periodo di uscita attraverso un nuovo video promozionale, durante l’Anime Expo. Per di più, il video presenta a tutti coloro che sono incuriositi, i protagonisti dell’anime. E infatti conosciamo la ragazza androide Rouge e la sua compagna Naomi, che agiscono con l’obiettivo di eliminare i loro bersagli, ossia i nove androidi ribelli chiamati Immortal Nine.

L’anime farà il suo debutto a gennaio 2024. Crunchyroll trasmetterà la serie in streaming in tutto il mondo, in contemporanea con l’uscita giapponese.

L’anime “tech noir” sarà ambientato in un mondo in cui coesistono umani e androidi. La storia segue le vicende della protagonista principale Rouge, una ragazza androide, che è in missione su Marte con la sua compagna Naomi. La missione è uccidere nove esseri umani artificiali che sono ostili al governo.

Metallic Rouge sarà prodotto dallo studio di animazione Bones. La regia sarà assegnata a Motonobu Hori, mentre Yutaka Izubuchi si occuperà della composizione della serie e ricoprirà il ruolo di direttore capo. Toshizo Nemoto lavorerà invece alle sceneggiature. Toshihiro Kawamoto, che ha già dato il suo contributo lavorando a Cowboy Bebop disegnerà i personaggi.

Lo studio di animazione Bones, venne fondato nell’ottobre 1998. Tra i suoi titoli di maggior spicco è importante menzionare serie produzione di anime quali Fullmetal Alchemist, Space Dandy, Soul Eater, Mob Psycho 100, My Hero Academia e Bungo Stray Dogs. Proprio quest’ultima tornerà sul piccolo schermo quest’anno con la quinta stagione, di cui abbiamo riportato il numero di episodi.

Per quanto riguarda My Hero Academia, ci sarà la settima stagione dell’adattamento animato che è già in lavorazione. Non si conoscono altri dettagli come la suddivisione degli episodi o la finestra di uscita, quindi continuate e seguirci per rimanere sempre aggiornati. Per quanto riguarda il manga invece, Kohei Horikoshi sta lavorando alla fase conclusiva delle vicende di Deku.

Fonte – Anime News Network