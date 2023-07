Bungo Stray Dogs: svelato il numero di episodi della quinta stagione

Bungo Stray Dogs è una delle serie seinen piu seguite e recentemente abbiamo annunciato la quinta stagione dell’anime che adatta la serie scritta da Kafka Asagiri e disegnata da Sango Harukawa.

La nuova stagione anime sviluppata dallo studio di animazione giapponese Bones, farà quindi parte del programma delle uscite estive di questo 2023. E con il presente articolo ci vogliamo concentrare sulla quinta stagione di Bungo Stray Dogs, per riportare il numero ufficiale degli episodi. Ricordiamo che la quarta stagione di Bungo Stray Dogs si è conclusa quest’anno il 29 marzo con il tredicesimo episodio intitolato “Skyfall“.

Ora tocca alla quinta stagione, il cui debutto è previsto per il 12 luglio e sarà caratterizzata da un totale di 11 episodi. Dunque alla luce di questo aggiornamento possiamo confermare che la prossima e imminente stagione di Bungo Stray Dogs avrà due episodi in meno rispetto alla quarta. E questa scelta è probabilmente motivata dal fatto che la quinta stagione sarà rilasciata nello stesso anno di quella precedente, a differenza dei quattro anni che hanno separato la terza dalla quarta.

La quinta stagione di Bungo Stray Dogs sarà presentata in anteprima in Giappone il 12 luglio su Crunchyroll. Takuya Igarashi si occuperà della regia della quinta stagione per Studio Bones con lo stesso staff e cast delle stagioni anime precedenti.

Le vicende di questa serie seinen ruotano attorno al protagonista principale, Atsushi Nakajima, cacciato fuori dall’orfanotrofio in cui viveva. E in seguito a questo evento non ha né cibo né un posto dove dormire. Mentre si ritrova a vivere sul ciglio di un fiume, salva un uomo che tenta di suicidarsi. E il nome di quest’uomo è Osamu Dazai, che, insieme al suo partner Kunikida, fa parte di un’agenzia di detective molto particolare. Entrambi sono dotati di poteri soprannaturali e si occupano di casi troppo rischiosi per la polizia o i militari. Il loro obiettivo attuale è una tigre apparsa nell’area, la quale sembra avere una sorta di connessione con Atsushi. Una volta chiuso il caso, il destino di Atsushi è collegato a quello dei due detective.

Fonte – Comicbook