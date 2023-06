One Piece: i protagonisti del live action disegnati in stile fumetto

Il live action Netflix di One Piece in uscita il 31 agosto sulla piattaforma ha di certo acceso tantissimi dibattiti nella community, ma allo stesso tempo anche tanto amore. Nonostante le numerose critiche il teaser trailer ha donato al pubblico una visione generica del prodotto e alcuni ne sono anche rimasti soddisfatti.

Il video proposto in questo articolo di Norridzuan Art propone come accennato la versione live action dei Mugiwara in versione fumetto, così da trascinare anche loro in sostanza, nel mondo in cui sono stati catapultati. La clip dura 4 minuti e ovviamente mostra tutto il processo di realizzazione fino alla colorazione finale.

Si parte con il capitano Luffy, dove con uno stile più o meno simile a quello di Oda per le illustrazioni apre questa lista molto interessante dove presenziano tutt gli attori visti all’interno del trailer. Il disegno dell’attore protagonista del live action termina con la dimostrazione della sua colorazione, fino a spostare l’attenzione su Zoro.

Anche qui abbiamo la stessa modalità e l’artista pone la sua versione dello spadaccino interpretato nel live action da Mackenyu, già noto per i suoi ruoli nei live action di Rurouni Kenshin, Fullmetal Alchemist, Tokyo Ghoul S e JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter 1. In calce avete la possibilità di visionare il tutto:

One Piece: i protagonisti del live action disegnati in stile fumetto

All’interno del video notiamo la presenza di attori come Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji.

Il cast esteso di One Piece comprende anche Morgan Davies nel ruolo di Koby, Ilia Isorelýs Paulino nel ruolo di Alvida, McKinley Blecher nel ruolo di Arlong, Jeff Ward nel ruolo di Buggy, Vincent Regan nel ruolo di Garp, Aidan Scott nel ruolo di Helmeppo, Peter Gadiot nel ruolo di Shanks, Jean Henry nel ruolo di Fullbody.

Len-Barry Simons nel ruolo di Chew, Alexander Maniatis nel ruolo di Klahadore, Steven Ward nel ruolo di Mihawk, Craig Fairbrass nel ruolo di Chef Zeff, Langley Kirkwood nel ruolo del Capitano Morgan, Celeste Loots nel ruolo di Kaya.

Chioma Umeala nel ruolo di Nojiko, Sven Ruygrok nel ruolo di Cabaji, Milton Schorr nel ruolo di Don Krieg, Maximilian Lee Piazza nel ruolo del giovane Zoro, Audrey Cymone nel ruolo di Kuina, Albert Pretorius nel ruolo di Buchi e Nicole Fortuin nel ruolo di Ririka.

Fonte YouTube