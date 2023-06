La prima serie TV live action dedicata a One Piece farà il suo debutto su Netflix il 31 agosto, e intanto sono state pubblicate delle immagini e anche un teaser trailer ufficiale. Fin dal TUDUM dello scorso week end il cast si è mostrato al suo pubblico con un entusiasmo davvero sorprendente e ora stanno rilasciando delle interviste al riguardo.

L’attore che interpreta Roronoa Zoro, Mackenyu, si è recentemente unito a un podcast per discutere del ruolo di Eiichiro Oda nel prossimo adattamento live-action discutendo anche dell’aspetto soggettivo ed emotivo legato proprio alla figura dell’autore originale di One Piece.

Nella chiacchierata l’attore ormai noto all’interno del mondo dei live action, ha discusso di come Oda sia diventato una sorta di padre per tutto il cast, visto l’amore con cui ha trattato la trasposizione in real life della sua opera per mano di Netflix, come leggiamo su CB:

“Qualsiasi cosa Oda-sensei voglia per la serie, rispecchia allo stesso tempo il volere dei fan di One Piece. Quindi sono sicuro che saranno contenti del risultato. Al momento abbiamo solo 8 episodi e di sicuro ci saranno dei cambiamenti, ma sono necessari come ben sappiamo, anche se siamo molto contenti di questo. È come se fosse nostro padre”.

One Piece di Netflix: L’attore di Zoro considera Oda il papà del cast

L’attore ha già esperienza all’interno del mondo dei live action, vista la sua partecipazione a film come Rurouni Kenshin, Fullmetal Alchemist, Tokyo Ghoul S e JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter 1.

Più recentemente, il giovane attore ha avuto un ruolo importante in Knights of The Zodiac della Sony, un film che ha adattato la storia della serie shonen Saint Seiya, al momento in procinto di uscire anche in Italia. Insomma, tutti gli occhi sono puntati su questo nuovo prodotto, al momento sotto i riflettori e sotto gli occhi di numerosi fan.

Fonte Comic Book