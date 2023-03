Metallic Rouge è l’anime originale di Studio BONES, che per una volta non adatterà nessun manga e si rivolgerà al suo pubblico con una storia totalmente originale, mostrando il talento indiscusso di questo gruppo che nel corso degli anni ha tirato fuori gli adattamenti più interessanti riguardanti opere fumettistiche come Mob Psycho 100, FMA e tanti altri.

La serie anime tratterà e mostrerà un mondo dove umani e robot cercano di coesistere, incentrando il tutto con i combattimenti tra macchine, così come possiamo leggere da Comic Book e vedere dal primo trailer ufficiale pubblicato sul canale ufficiale di Crunchyroll.

La qualità sempre essere ancora all’apice e pensando che il prodotto non è tratto da nessun’altra opere il tutto risulta molto più interessante. Al centro delle vicende troviamo il protagonista Rouge, che da la caccia a diversi umani artificiali aventi un conto in sospeso con il Governo di Marte, quindi nemici giurati almeno superficialmente.

La serie sarà diretta da Motonobus Hori, che i fan degli anime conosceranno bene per il suo lavoro su Carole & Tuesday, mentre il character designer di Cowboy Bebop, Toshihiro Kawamoto si occuperà dei vari personaggi di questo nuovo anime di Bones.

Per quanto riguarda la colonna sonora della serie, sarà il compositore Taisei Iwasaki a occuparsi dei brani, che i fan conoscono bene per il suo lavoro sul film Belle. Sulla base dei precedenti di Bones, questa potrebbe essere una delle nuove serie anime più importanti del 2024.

Metallic Rouge: di cosa parla il nuovo anime originale di Studio BONES?

Il trailer è sicuramente spettacolare e trasuda tutta la poetica dello studio BONES, uno dei più importanti di sempre per quanto riguarda il panorama degli anime. La serie sarà trasmessa su Crunchyroll e vede al centro come già accennato vede al centro i combattimenti tra robot, governati da menti umane con “ritocchi artificiali”.

Sicuramente nel corso dei prossimi mesi riceveremo più dettagli al riguardo, mentre al momento godiamoci questo bellissimo trailer che mette in risalto molte cose del progetto Metallic Rouge.

Fonte Comic Book