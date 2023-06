One Piece annuncia il primo registra straniero per l’anime

L’anime di One Piece sta riscuotendo tantissimi apprezzamenti da parte di tutti i fan, mostrando alcune battaglie qualitativamente mai viste prima. Toei Animation ha infatti segnato una svolta molto importante e lo ha fatto attraverso scontri di rilievo come quello tra Zoro contro King e Sanji contro Queen. Con il presente articolo vogliamo riportare che Toei Animation ha confermato il primo registra straniero, quindi non giapponese, che darà il suo contributo all’arco di Wano.

La violenta rivoluzione sull’isola di Wano sta diventando ancora più incandescente negli ultimi episodi, con lo scontro tra Rufy e Kaido che resta quello di punta dell’arco. Il capitano dei Pirati delle cento Bestie, ha recentemente mostrato un importante aumento di potere dopo aver bevuto una grande quantità di alcol. Ma presto toccherà anche a Rufy. Per quest’estate è previsto il One Piece Day in Giappone e Toei Animation sta cercando di introdurre nuovi dettagli sul futuro dell’anime. E uno di questi è proprio il nuovo regista straniero.

Il suo nome è Henry Thurlow, e si è fatto un nome lavorando a diverse serie anime in passato come capo animatore. Per la serie di Oda in particolare, ha lavorato all’ultimo film, One Piece Film: Red ma anche a titolo come Boruto: Naruto Next Generations, Pokémon, Haikyuu!!, Overlord e Tokyo Ghoul.

Dunque il suo è un curriculum importante e stavolta Thurlow sarà il primo regista straniero di One Piece a lavorare sull’arco di Wano.

Per quanto riguarda il manga invece, One Piece si trova al momento nel suo arco finale, che porrà fine alla storia dei Pirati di Cappello di Paglia. Chiaramente nelle pagine del manga l’arco che Toei sta animando si è concluso e Oda ne ha introdotto uno nuovo. Al momento Rufy e i suoi compagni di viaggio hanno incontrato uno dei personaggi più misteriosi di sempre, ossia Vegapunk, scoprendo più cose sull’origine e sul significato dei Frutti del Diavolo.

Tanti sono però gli sviluppi di cui abbiamo parlato e quelli più recenti riguardano Sabo, che racconta quello che è davvero accaduto nel Reverie spiegando come sia morto Re Cobra quello che ha visto. Ricordiamo che al momento il manga sarà in pausa per un mese.

Fonte – Comicbook