Dopo 20 anni dalla sua uscita ufficiale Sand Land avrà finalmente un lungometraggio dedicato, che adatterà tutto il manga one-shot pubblicato dal papà di Dragon Ball nel 2000 sulla sua fedele rivista Shonen Jump.

Bandai Namco Filmworks proporrà al suo pubblico durante il mese di agosto le avventure del demone Belzebù catapultato nel mondo degli umani, al momento alle prese con un apocalisse che ha disidratato tutte le riserve idriche del mondo, sia quelle artificiali, sia quelle naturali.

Così come leggiamo su Comic Book Sand Land doveva essere l’ultimo lavoro del sensei Toriyama, prima che quest’ultimo tornasse nuovamente a scrivere le nuove avventure di Goku e Vegeta in Dragon Ball Super con l’aiuto artistico di Toyotaro.

“Dopo aver chiuso Dragon Ball ho sperimentato con numerosi one-shot, così da trovare la strada giusta per concludere il tutto con il mio lavoro finale. Quando ho disegnato e pubblicato Sandland pensavo fosse il mio lavoro finale, anche se come ben sapete non è stato così.

Pensandoci è anche bello rammentare il come io sia riuscito a portare a termine senza nessun assistente una serializzazione, anche se alla fine era solamente un volume”.

Sand Land: gli ultimi aggiornamenti sul film anime tratto dal manga di Toriyama

A proposito di questo nuovo film anime la Bandai ha condiviso anche un nuovo poster dedicato a Sand Land, il prossimo film anime in 3DCGI in uscita ad agosto nelle sale giapponesi. Da come potete vedere in calce il tutto si presenta in pieno stile Toriyama, a partire dal character design dei personaggi.

Dopo Dragon Ball l’inconfondibile stile del sensei Toriyama alla fine è diventato un vero classico, e oltre lui anche tanti altri artisti hanno attinto da questo tratto, dove a oggi fa ancora scuola, così come possiamo vedere da questa nuova produzione trasposta in versione animata dopo più di 20 anni.

