Sand Land è il prossimo film anime in arrivo ispirato a una delle storie di Akira Toriyama, il papà di Dragon Ball. Il volume in questione fu pubblicato nel 2000 in Giappone e si trattava di un one-shot molto interessante. Insieme allo stupore dell’autore stesso, anche il pubblico è rimasto estasiato da questo annuncio.

Così come leggiamo su Comic Book è stato annunciato il cast vocale Sand Land:

Mutsumi Tamura sarà nel ruolo di Belzebù, Kazuhiro Yamaji nel ruolo di Rao, Cho nel ruolo di Thief, Satoshi Tsuruoka nel ruolo del Generale Are e Nobuo Tobita nel ruolo del Generale Zau.

Attualmente in uscita nelle sale giapponesi il 18 agosto, Sand Land di Akira Toriyama sarà prodotto da Sunrise, Kamikaze Douga e Anima. Lo staff principale annunciato finora comprende Toshihisa Yokoshima alla regia, Hayashi Mori alla sceneggiatura e Yugo Kanno alla composizione delle musiche.

Così come anticipato negli scorsi articoli, Sand Land è stato annunciato l’anno scorso solamente con un teaser e un poster, confermando solamente la produzione dell’anime. All’epoca non era ancora confermato se quest’ultimo sarebbe stato una serie o un film, ma il 2023 conferma l’ultima ipotesi.

Sand Land: arrivano altre novità per il film anime

Belzebù e lo sceriffo Rao sono nuovamente pronti a ristabilire gli equilibri del Pianeta, grazie alla risoluzione della siccità scatenata sulla Terra successivamente a una terribile Guerra che ha raso al suolo tutto rendendo l’ambiente arido e invivibile.

Tornano ancora una volta i temi cari al sensei Toriyama, dove la Terra viene messa ancora al centro di lotta, guerre e distruzione, proprio come vediamo in Dragon Ball. Allo stesso tempo forme diverse di vita si uniscono per un obiettivo comune, riportando in auge una delle storie più interessanti del mangaka.

L’uscita giapponese è prevista per il 18 agosto di quest’anno, mentre a livello internazionale non abbiamo ancora nulla al riguardo, dobbiamo solamente attendere i prossimi mesi per ulteriori aggiornamenti.

Il lungometraggio sarà in CGI e a quanto pare userà le stesse tecniche di animazione usate per l’ultimo film dedicato a Dragon Ball Super.

