One Piece 1086: Oda rivela “il grande errore” della storia

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e in questa fase Eiichiro Oda sta rilasciando diversi aggiornamenti legati all’origine di One Piece. Per essere più precisi, il manga si sta concentrando sull’origine del Governo Mondiale. E il capitolo 1085 del manga ha rivelato quello che Im e i Cinque Astri di Saggezza considerano il “più grande errore” della storia. Questi aggiornamenti sono arrivati a tutti i fan dopo oltre 20 anni di serializzazione, ma ora ci siamo. Infatti i fan hanno improvvisamente ottenuto un sacco di informazioni su alcuni dei più grandi misteri sui quali hanno teorizzato per per anni.

Gli ultimi capitoli del manga di One Piece hanno raccontato la verità di quanto accaduto durante il Reverie a Marijoa, attraverso i flashback di Sabo. Tutti questi sviluppi si sono verificati quando Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia erano impegnati sull’isola di Wano. Con gli ultimi capitoli di One Piece emerge una pericolosa cospirazione dove Im e i Cinque Astri di Saggezza hanno nascosto alcune informazioni importanti legate al Secolo del Vuoto. Una di queste è legata ai Poneglyph e alla loro diffusione. Questo infatti è considerato come uno dei più grandi errori della storia che la regina Nefertari Lily di Alabasta ha provocato una volta lasciate le 20 famiglie reali anni fa.

One Piece ha anche rivelato nel capitolo precedente che la regina Lily apparteneva a una delle principali famiglie reali che prese parte alla formazione del Governo. Ma nonostante questo, decise di non trasferirsi a Marijoa per proseguire il suo regno a Alabasta, senza però mai tornarci davvero. Per questa ragione re Cobra affronta Im e i Cinque Astri per capire il ruolo della sua casata nella storia e la verità sulla Regina.

Im quindi gli spiega che l’attuale caos, il desiderio di scoprire cosa è successo nel Secolo del Grande Vuoto e la diffusione dei Poneglyph sono tutte situazioni legate alla decisione di Lily di 800 anni fa.

Pare quindi che se Lily non avesse deciso di andarsene, non ci sarebbe mai stata la diffusione dei Poneglyph in tutto il mondo. Ad un certo punto Im si chiede se la Regina l’abbia fatto per “errore” o di proposito. Sempre in questa fase dell’accesa conversazione tra Im e Cobra, il padre di Bibi svela che il nome della casata Nefertari porta la “D”, proprio come Rufy.

Fonte – Comicbook