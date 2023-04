One Piece: Takehiko Inoue elogiò Oda disegnando Rufy

One Piece è considerato come uno dei migliori manga shonen di sempre e al momento si trova nel suo ultimo arco narrativo finale, dopo la conclusione degli eventi di Wano. Spesso quando si parla di manga, ci si concentra molto sulla rivalità o competitività basata sui numeri di lettori o volumi venduti, ma lavorare nel mondo dei manga non significa solo questo. Infatti i mangaka si supportano e incoraggiano a vicenda, come è successo di recente, ad esempio, con Murata che ha mostrato sostegno verso Kohei Horikoshi, il mangaka di My Hero Academia.

Con il presente articolo vogliamo parlare di un aneddoto che riguarda Eiichiro Oda e Takehiko Inoue, i quali avevano disegnato i protagonisti dei loro manga. Oda aveva infatti disegnato con il suo stile, il protagonista di Vagabond, mentre Inoue aveva disegnato Rufy. IN questa occasione quest’ultimo aveva speso parole di apprezzamento per Oda.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda drew the protagonist of Vagabond by Takehiko Inoue in 2009. And Inoue drew Luffy in 2007. Inoue praised Oda in the drawing, "When I read OP for the first time, I was sure that there was no need to worry about OP. I wish him good luck as he follows the path he believes in."🥰 pic.twitter.com/ncybL1f0zk — sandman (@sandman_AP) April 20, 2023

Come si può vedere, nel contenuto sono presenti i disegni dei protagonisti di Vagabond e One Piece. Oda disegnò Miyamoto Musashi nel 2009, mentre Inuoe disegnò Rufy nel 2007 e il risultato è impeccabile. Oda ricevette un importante elogio dal mangaka famoso per Slam Dunk. Infatti aveva detto che quando lesse per la prima volta One Piece, era già sicuro del fatto che non c’era alcun motivo per essere preoccupati per One Piece e la sua serializzazione. Alla fine gli aveva augurato tanta fortuna e a distanza di anni da questo messaggio, c’è da dire che Inoue ci aveva visto lungo.

Dopo ormai 26 anni dal suo debutto, Oda sta ancora lavorando a uno dei manga più incredibili e seguiti di sempre. Di recente abbiamo riportato che Takehiko Inoue tornerà a disegnare Real quest’estate. Incentrato sulla pallacanestro, come Slam Dunk, questo approfondisce tematiche legate al mondo dei disabili e in particolare del basket in carrozzina.

Un altro manga amato dai fan, sempre firmato Inoue è Vagabond, sul quale recentemente abbiamo parlato di un potenziale ritorno, anche se al momento non ci sono ulteriori informazioni su una potenziale finestra di uscita. Dopo l’annuncio sulla ripresa di Real, in realtà, è più sensato pensare ad uno slittamento circa il ritorno di Vagabond.