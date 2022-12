Takehiko Inoue riprenderà a disegnare Vagabond al più presto

Takehiko Inoue, il famosissimo mangaka di Slam Dunk, ha recentemente rivelato di essere intenzionato a tornare al più presto al lavoro su Vagabond!.

Sicuramente una notizia del genere non può che entusiasmare tutti gli appassionati non solo del mangaka, ma dei manga Seinen. Inoue ha dunque annunciato che la storia del manga non è ancora terminata e molto presto tornerà a lavorarci!

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo l’annuncio:

Takehiko Inoue has revealed that he wants to draw the continuation of "Vagabond" quickly. The story is not yet complete according to a new interview. pic.twitter.com/ygcY9hvjrS — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) December 3, 2022

Vagabond è un manga che narra le vicende relative al samurai Musashi Miyamoto e ha venduto 82 milioni di copie in tutto il mondo. Alcuni premi importanti ne attestano il suo valore, il Premio culturale Osamu Tezuka conquistato nel 2002 e il Gran Premio per i manga al Japan Media Arts Festival nel 2000.

La pubblicazione del manga è iniziata nel 1998 in Giappone, mentre in Italia il manga di Inoue è edito da Planet Manga.

Il manga è ambientato nel Giappone del XVII secolo, e le vicende ruotano attorno ai protagonisti principali Takezo Shinmen, noto come Musashi Miyamoto e di Kojiro Sasaki.

I due personaggi sono fenomenali spadaccini (realmente esistiti) dalle leggendarie abilità.

La storia si apre in seguito alla battaglia e tra gli sconfitti sopravvissuti ci sono Takezo Shinmen e il suo amico Matahachi Honiden. Per fare ritorno al loro villaggio natale dovranno superare molte insidie e verranno accolti dalla bella Oko e da sua figlia Akemi. Le strade dei due amici qui si separeranno, generando una serie di eventi che cambieranno per sempre la loro vita.

Il successo a livello nazionale e internazionale di Takehiko Inoue non ha eguali. Chiaramente famoso per Slam Dunk, ha sfruttato la sua passione per la pallacanestro per creare uno dei manga sportivi più amati in tutto il mondo. Di fatto il suo manga ha contribuito alla diffusione di questo sport in Giappone, spingendo molti ad appassionarsi e a praticarlo.

La serie, inoltre, debutterà con un nuovo film intitolato The First Slam Dunk, del quale Inoue sarà il regista e sceneggiatore.