Yusuke Murata mostra supporto al mangaka di My Hero Academia

My Hero Academia è tra i manga Shonen più amati di sempre, ma ultimamente Kohei Horikoshi è spesso alle prese con dei problemi di salute che gli impediscono di lavorare con regolarità.

Il manga che narra le vicende di Izuku Midoriya si trova al momento nella saga finale, con gli eroi del Liceo Yuei stanno affrontando le forze malvagie di All For One, Shigaraki e gli altri villain che vogliono abbattere Hero Society. Anche se My Hero Academia sta preparando i fan alla conclusione, Kohei Horikoshi di recente soffe di problemi di salute che hanno ritardato i recenti capitoli del manga.

Ora, Yusuke Murata, il disegnatore di One-Punch Man, per augurargli una pronta guarigione, ha condiviso alcune parole incoraggianti nei confronti di Horikoshi sulla sua pagina Twitter. Ha condiviso parole di supporto per un collega che, al momento. è in fase di recupero dai suoi problemi di salute. Di seguito riportiamo il contenuto del messaggio del mangaka:

Traducendo questo breve ma importante messaggio, si capisce che Murata ha cercato di mostrare vicinanza e supporto a Horikoshi scrivendo “Il riposo è importante. Horikoshi-sensei, per favore prenditi cura di te stesso“.

Mentre My Hero Academia si avvicina man mano al gran finale One-Punch Man è nel pieno del nuovo arco narrativo. Al momento, Saitama non ha incontrato nessun villain capace di sconfiggerlo. Anche se bisogna dire che Garou si è avvicinato molto al livello dell’eroe, grazie al potenziamento del dio malvagio che ha incontrato. Grande curiosità di tutti i fan è scoprire se l’intenso scontro tra Garou e Saitama sarà adattato nella prossima stagione della serie anime.

Sia My Hero Academia che One-Punch Man torneranno sul piccolo schermo con nuove stagioni anime. Infatti di recente abbiamo riportato la conferma della settima stagione dell’adattamento anime del manga di Horikoshi. Riguardo One-Punch Man invece, questo tornerà con la terza stagione. Al momento per entrambe le serie anime non ci sono dettagli su una data o finestra di uscita.

Studio Bones ha confermato che tornerà ancora una volta alla produzione di My Hero Academia, mentre non ci sono notizie sullo studio di animazione che lavorerà alla terza stagione di One-Punch Man. Ricordiamo che Madhouse ha lavorato alla prima stagione riscuotendo un forte apprezzamento dai fan. Mentre la seconda porta la firma di JC Staff, e i attendono ora di scoprire chi lavorerà alla terza.

Fonte – Comicbook