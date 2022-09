Chainsaw Man: il debutto dell’anime sarà preceduto da uno show televisivo

Chainsaw Man è una delle serie più importanti e famose a livello globale. Sicuramente l’opera più seguita realizzata dal magaka Tatsuki Fujimoto, che ha debuttato in Giappone nel 2008 e in Italia nel 2020 con la casa editrice Star Comics. Una particolarità del manga sta nella sua serializzazione. Infatti la prima parte si è conclusa nel 2020 e di recente Fujimoto è tornato a disegnare la seconda parte.

Tuttavia negli ultimi mesi non si fa che parlare di Chainsaw Man in quanto sta per debuttare la prima stagione animata. Questa sarà prodotta da Studio MAPPA, che non ha di certo bisogno di presentazioni. Il lavoro svolto dallo studio di animazione sarà sicuramente di altissima qualità e soprattutto soddisferà le esigenze degli appassionati.

Oggi riportiamo un aggiornamento legato alla prima stagione animata di Chainsaw Man. Poco prima che questa faccia il suo debutto il mese prossimo, andrà in onda uno speciale televisivo legato alla serie di Fujimoto. Sicuramente sarà un’occasione per poter scoprire ulteriori novità sulla serie di Denji che entusiasmerà ulteriormente tutti gli appassionati.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Chainsaw Man will have a Special TV Show broadcasted right before the series airs on October 4th. https://t.co/CicS37FRtF — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) September 26, 2022

Come si può vedere ormai è tutto pronto per l’adattamento anime di MAPPA e alcuni esperti si riuniranno per analizzare quello che i fan potranno aspettarsi. Sicuramente possiamo dire con certezza che sarà estremamente fedele al manga dal punto di vista della violenza. Tutti sanno che la peculiarità del manga è proprio la violenza e nell’anime non saranno censurate le scene di sangue.

La prima stagione animata farà il suo debutto il 4 ottobre su Crunchyroll.

Le vicende di Chainsaw Man ruotano attorno a Denji, il protagonista principale. Il mondo è molto duro con lui, soprattutto perché si ritrova senza famiglia e suo padre si ritrova indebitato con la yakuza. Dopo la sua morte questo fardello viene scaricato sul povero Denji, il quale svolge qualsiasi attività pur di saldarlo. Persino vendere parti del suo corpo. Denji un giorno incontra Pochita, il Diavolo Motosega, insieme al quale si guadagnano da vivere cacciando Diavoli sottobanco per la Yakuza. Quest’ultima però un giorno elimina Denji che torna in vita dopo che Pochita diventa letteralmente il suo cuore.