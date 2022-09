Me & Roboco: l’anime debutterà il 4 dicembre

Sono molte le novità legate al mondo degli anime che stiamo riportando in queste ore e lo stesso faremo oggi con Me & Roboko. Si tratta di una serie shonen che sta riscuotendo un importante successo, scritto e disegnato da Shuhei Miyazaki.

L’aggiornamento di oggi è relativo all’adattamento anime del manga e arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Me & Roboko" Anime is scheduled to broadcast on 4th Decmber, 2022. "Me & Roboko" Anime will be a 5 Minutes Short Anime and will have GALLOP as the animation studio.

Come si evince dall’aggiornamento condiviso, l’anime di Me & Roboco farà il suo debutto il 4 dicembre di quest’anno. Inoltre ci sono ulteriori dettagli. Infatti si tratterà di un cortometraggio animato di cinque minuti e sarà prodotto dallo studio di animazione Gallop. Quest’ultimo è conosciuto tra gli appassionati per aver realizzato l’anime di Yu-Gi-Oh! e Yu-Gi-Oh! GX e lungometraggi basati su Lamù.

Inoltre la pagina Twitter ufficiale di Me & Roboco ha pubblicato un’immagine per l’adattamento animato. In questa occasione ha specificato che non si tratta di una teaser visual, ma di una knee visual. Di fatto è solo una piccola anticipazione alla visual completa, che verrà pubblicata il 26 settembre.

L’anime adatterà le vicende del manga che sono ambientate in un futuro in cui tutte le famiglie possiedono robot camerieri noti come RoboMaid. Sono utili e carinissime, un perfetto sostegno morale. Il protagonista è Bondo Taira, studente medio delle elementari, che sogna di avere un robot tutto suo perché i suoi amici, Gachi Gorilla e Motsuo Kaneo, si vantano sempre dei RoboMaid di Kaneo, Meico. Purtroppo vista la sua situazione economica non molto facile pare impossibilitato ad permettersene uno. Con un po’ di insistenza però, Bondo riesce a convincere la madre a procurargliene uno, ma quello che riceve è una cameriera incapace di eseguire qualsiasi cosa di nome Roboco, la più potente cameriera maldestra mai creata. Con l’arrivo di Roboco, la vita di Bondo inizia a diventare molto più strana.