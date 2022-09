Berserk: il manga riceve un makeover classico

Berserk tra i manga Seinen più famosi è terrificanti di sempre, caratterizzato da una storia inizialmente dell’orrore. Tuttavia man mano si arricchisce di elementi del genere fantasy ed esplora gli anfratti più profondi della natura umana. Al centro delle vicende vi è il protagonista Guts, un guerriero maledetto costretto a vagare per sopravvivere e trovare vendetta.

Con il manga che continua a seguire il confronto tra Guts e Griffith, la serie ha ricevuto un makeover classico che interpreta il Guerriero Nero e Griffith, il Falco Bianco, con un’estetica nuova.

Questa rivisitazione arriva direttamente dall’insider Justin96636 sulla sua pagina Twitter. Si tratta di un artista che è diventato sempre più famoso per le sue interpretazioni classiche dei franchise più popolari. Questa volta si è concentrato su Berserk mettendo fianco a fianco Guts e Griffith. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dopo la tragica morte del creatore Kentaro Miura, molti fan di Berserk pensavano che la serie, iniziata per la prima volta negli anni ’80, non avrebbe mai ricevuto una fine. Tutti i fan erano abbastanza rassegnati nel non vedere mai completa la storia della Banda del Falco.

Fortunatamente non sarà così. Infatti il 7 giugno 2022 Young Animal ha annunciato la prosecuzione del manga col numero 23 in uscita il 24 giugno 2022. Il lavoro è supervisionato dal mangaka Kōji Mori, amico di Miura. Il mangaka prima di morire aveva rivelato a grandi linee lo svolgimento e la conclusione della storia che aveva in mente. Quindi Mori, insieme a Studio Gaga, si sono presi la grossa responsabilità di mettere insieme le informazioni rilasciate dal meastro Miura, per contribuire a realizzare un finale della storia di Guts, Griffith, Casca e il brutale mondo soprannaturale.

Con i recenti eventi nel manga che hanno visto la roccaforte soprannaturale di Elfhelm scomparire dal mondo, Guts e i suoi amici hanno perso alcuni preziosi alleati che avrebbero potuto aiutarli ulteriormente a sconfiggere Griffith e la sua Banda del Falco.

Inoltre di recente abbiamo riportato la nuova edizione deluxe di Berserk di Planet Manga, di cui è possibile saperne di più su alcuni dettagli.