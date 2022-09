One Piece nell’ultimo capitolo ha messo al centro delle vicende anche Sabo, che a quanto pare ha veramente un ruolo importante nella parte finale della storia. Il Regno di Lulusia viene mostrato brevemente nelle ultime scene del capitolo 1060 di One Piece, rivelandosi in una tragica sorte.

L’Isola infatti viene avvolta da una nube misteriosa e successivamente una potenziale arma coperta dalle nuvole inizia a sparare dei raggi su tutta la popolazione, distruggendo tutto quello che è presente al suolo. Questo è stato veramente un massacro e a quanto pare dietro è presente anche il Governo Mondiale.

Il Regno di Lulusiaa a detta del Governo è come se non fosse mai esistito e quest’ultimo starebbe tentando di riscriverne la sua storia, dato che probabilmente in origine non era “consona” alle direttive dello stesso Governo Mondiale. Tutti i lettori ovviamente credono sia stata una delle armi Ancestrali, probabilmente Urano, ma di questo non siamo ancora sicuri.

One Piece 1060: la nuova arma segreta miete innumerevoli vittime (SPOILER)

Fatto sta che la distruzione di quest’Isola nasconde motivi più grandi dietro e ancora una volta Eiichiro Oda tiene a distanza i suoi lettori, che al momento sanno ancora poco delle vicende comprensive dell’arco finale della storia. Ma da bravo narratore il mangaka prima o poi rivelerà tutto con i giusti tempi.

Il Governo Mondiale come ben sappiamo nasconde i segreti più grandi del mondo di One Piece e come sempre non sappiamo quasi nulla al riguardo se non queste piccole cose lasciate intendere dal sensei: presto potrebbe essere tutto svelato e RED potrebbe donare qualche informazione in più.

In questo capitolo abbiamo anche “sentito” la rivelazione di Luffy al riguardo del suo sogno, ovvero quello di diventare Re dei Pirati. Riportiamo tutto tramite CB.

Se ci pensiamo noi non sappiamo il motivo del perché vuole diventarlo e neanche questa volta, nonostante Luffy lo abbia dichiarato alla sua ciurma, lo abbiamo compreso dato che durante la rivelazione avviene uno stacco della tavola che ci conduce alla fine del dialogo.

Oda gioca sempre con noi su questo non ci piove ma allo stesso tempo riesce a incastrare il tutto nei giusti tasselli, che a oggi compongono i misteri della Grand Line.

Fonte CB