Berserk: quanto costerà la Deluxe Edition di Planet Manga?

Non è solo il prezzo a definire la qualità, ma anche le molteplici novità. Infatti il formato sarà più grande, in cartonato e arricchito da copertine in simil-pelle. L’orientamento della lettura sarà quella orientale con onomatopee lasciate esattamente come Miura le aveva disegnate.

Il primo appuntamento è fissato a novembre, con il primo dei dodici volumi. Sarà disponibile in libreria, fumetteria e direttamente sul sito ufficiale di Planet Manga. Stiamo parlando di una versione definitiva che può essere l’ideale per tutti coloro che vogliono iniziare a leggere il manga.