L’omaggio della DC Comics per i 100 anni di Stan Lee

Il prossimo 28 dicembre ricorrono i 100 anni dalla nascita di Stan Lee, il leggendario editor e sceneggiatore che ha co-creato e portato al successo il Marvel Universe, e paradossalmente sarà la DC Comics ha rendergli omaggio.

Nonostante infatti la Marvel non sembra aver messo in cantiere nulla di particolare per la ricorrenza, la DC rivisiterà una delle sue Terre più particolari a dicembre con Tales from Earth-6: A Celebration of Stan Lee, quella che la DC definisce un’antologia one-shot commemorativa per i 100 anni del celebre “concorrente” con nuove storie basate sulla serie di one-shot del 2001-2002 intitolata Just Imagine.

La DC sta riabbracciando sempre di più il concetto di Multiverso, il che significa che tutte le sue Infinite Terre alternative sono ancora disponibili per essere visitate di nuovo.

Jim Cheung absolutely KILLING with his art as always 🔥🔥🔥🔥 he’ll always be a fav of mine pic.twitter.com/3H1gtNLHeo — CamKrueger (@krueger_cam) September 16, 2022

L’idea di fondo dell’originale Just Imagine (co-scritta da Lee e Michael Uslan e illustrata da vari artisti) era che il leggendario Stan “The Man” avesse creato i supereroi più iconici della DC come Wonder Woman, Batman e Superman, proprio come aveva creato e co-creato molti dei personaggi più iconici della Marvel.

“Now Nothing In The Cosmos can stop me” – Salden/Stan Lee’s Superman Variant Cover by Ariel Colon for – Earth 6: Celebration Of Stan Lee One Shot #Superman pic.twitter.com/GOJkV1slBh — John-EL✨🪐 (@John_El98) September 16, 2022

La DC pubblicherà il nuovo albo in formato prestige di 96 pagine Tales from Earth-6: A Celebration of Stan Lee per onorare quello che sarebbe stato il centesimo compleanno di Lee il 28 dicembre 2022.

Here’s my Wonder Woman cover for “Tales from Earth-6: A Celebration of Stan Lee”. I believe this comes out December 26. Colors by Marcelo Maiolo. pic.twitter.com/6d8QhE585z — Clayton Henry (@claytonhenryart) September 15, 2022

Lo speciale one-shot, in vendita dal 27 dicembre, contiene 10 nuove storie con i personaggi ideati da Lee, scritte da vari autori come Mark Waid, Jerry Ordway, Kenny Porter, Stephanie Williams, Michael W. Conrad e Becky Cloonan, Collin Kelly e Jackson Lanzing, Meghan Fitzmartin, Steve Orlando e Zac Thompson.

Le storie saranno illustrate dagli artisti Lee Weeks, Kevin Maguire, Ordway, Karl Mostert, Juan Ferreyra, Anthony Marques, Pablo M. Collar, Belén Ortega, Max Dunbar e Hayden Sherman.