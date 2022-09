Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-09-27T10:00:53+02:00 Autori: Sho Yamazaki Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,00 Brossurato B/N Data di pubblicazione: 25/08/2022

Excuse Me, Dentist! È una storia molto particolare e nel primo volume abbiamo fin da subito un’interessante infarinatura di quella che sarà “la mitologia” di questo manga. Una storia davvero singolare che saprà trascinarvi in una vicenda quasi sconnessa dal mondo dove al centro delle vicende si troveranno due bande rivali della Yakuza.

Takuma Kurosumi è il protagonista centrale del manga e viene fin da subito presentato come un uomo temibile, dalla forza fisica e psicologica impressionante; allo stesso tempo però ha delle mancanze verso le donne.

Infatti il ragazzo ha paura dell’altro sesso e successivamente a una visita dentistica trova nella dottoressa Tomori una sorta di “salvezza” anche se la donna non è chi dice di essere.

La storia che ha avuto il suo successo in digitale si pone come una commedia e fin da subito testi, dialoghi, disegni e quant’altro si pongono verso questo genere, anche se trattandosi di vicende legate alla Yakuza prima o poi le cose potrebbero mutare in peggio.

Questo primo volume però si pone solamente come una commedia davvero atipica e nonostante sembra essere un qualcosa di già visto dopo alcune pagine inizia a “camminare con le sue gambe” rivelando alcune trovate di sceneggiatura davvero interessanti, capaci di aprire fin da subito un sacco di finestre per quanto riguarda il proseguo della storia.

I personaggi sono ben caratterizzati e oltre la peculiare e misteriosa dentista troviamo anche il migliore amico di Takuma, una sorta di mentore che aiuterà il ragazzo a trovare la sua strada.

Al momento i personaggi mostrati sembrano ben scritti e ovviamente dobbiamo vedere nel corso del tempo lo sviluppo esponenziale dei medesimi, visto che in una storia l’evoluzione è importante insieme ai mutamenti dei protagonisti in base alle vicende subite.

Excuse Me, Dentist! Recensione del primo volume!

Kokuyo-kai gli Shinju sono le bande che si dividono la città e in mezzo al quartiere è situato proprio questo piccolo studio, capace di mutare l’umore del protagonista. Sho Yamazaki come tema centrale inserisce l’inclusività, la paura, il pregiudizio e tanto altro e proprio per questo risulta un manga interessante, anche se ovviamente non parliamo di un capolavoro.

Nonostante Excuse Me, Dentist! Si pone come una commedia l’incipit è molto interessante e senza ombra di dubbio può condurre a dei risvolti interessanti.

Le basi inserite nel primo volume pongono alcune trovate sfiziose, leggere, riflessive e poco scontate al fronte di una storia interessante che potrebbe fondere al meglio i temi attuali delle nostre generazioni alle vecchie e violente usanze della Yakuza. Uscirete a fine lettura con delle idee diverse su alcuni concetti.